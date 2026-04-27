Українці, які встановили на телефон Дію, можуть оформити нову допомогу: що варто знати

Украинцы из некоторых слоев населения могут получить базовую помощь от государства. Сумма выплаты – индивидуальна для каждой семьи и зависит от количества ее членов и уровня их доходов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В учреждении объяснили, как кому назначают выплату и механизм ее оформления.

Сумма выплат

Начисление для каждой семьи индивидуальное и зависит от 2 факторов – состава семьи и их совокупного дохода. Принцип следующий:

за базовую величину берется 4500 гривен ;

; помощь составляет разницу между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом.

Помощь исчисляется как разница между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. При этом учитывается состав семьи:

Категория члена семьи Доля от базовой величины Расчетная сумма Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление) 100% 4500 грн Несовершеннолетние дети (до 18 лет) 100% 4500 грн Лица с инвалидностью I или II группы 100% 4500 грн Остальные члены семьи 70% 3150 грн

Например, для семьи из матери-одиночки, несовершеннолетнего ребенка и бабушки с инвалидностью II группы расчет будет выглядеть так:

4500 + 4500 + 4500 + 4500 = 13 500 грн.

Если доход такой семьи составляет в целом 21 тыс. грн, на каждого члена такой семьи приходится по 7 тыс. грн. Поэтому сумма государственной выплаты для семьи составит:

13 500 - 7 000 = 6500 грн.

То есть чем меньше получает семья и чем больше членов семьи – тем выше помощь ей назначат. Но не менее 4500 грн.

Кто может получить

Малообеспеченные семьи.

семьи. Одинокие матери .

. Многодетные семьи.

семьи. Дети, чьи родители не платят алименты или место пребывания которых неизвестно.

Когда откажут в выплате

Если в семье есть трудоспособные взрослые, которые длительное время не работают, не учатся, не проходят службу и не состоят на учете в центре занятости.

и не состоят на учете в центре занятости. Приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей.

за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей. В то же время закон предусматривает ряд исключений – в частности для жилья на оккупированных территориях или имущества, уничтоженного в результате войны.

Как оформить помощь

Выплата оформляется через сервисный центр ПФУ или в приложении или на портале Дія. В последнем случае нужно:

Обновить Дию.

Открыть раздел " Помощь от государства " и выбрать услугу "Базовая социальная помощь ".

" и выбрать услугу ". Система рассчитает сумму к выплате и пришлет в приложение оповещение.

Подать финальное заявление с указанием Дія.Картки для зачисления денег.

Каждый член семьи должен поставить электронную подпись.

После одобрения поступит уведомление о назначении помощи.

