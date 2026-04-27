Українці, які встановили на телефон Дію, можуть оформити нову допомогу: що варто знати
Украинцы из некоторых слоев населения могут получить базовую помощь от государства. Сумма выплаты – индивидуальна для каждой семьи и зависит от количества ее членов и уровня их доходов.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В учреждении объяснили, как кому назначают выплату и механизм ее оформления.
Сумма выплат
Начисление для каждой семьи индивидуальное и зависит от 2 факторов – состава семьи и их совокупного дохода. Принцип следующий:
- за базовую величину берется 4500 гривен;
- помощь составляет разницу между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом.
Помощь исчисляется как разница между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. При этом учитывается состав семьи:
Например, для семьи из матери-одиночки, несовершеннолетнего ребенка и бабушки с инвалидностью II группы расчет будет выглядеть так:
- 4500 + 4500 + 4500 + 4500 = 13 500 грн.
Если доход такой семьи составляет в целом 21 тыс. грн, на каждого члена такой семьи приходится по 7 тыс. грн. Поэтому сумма государственной выплаты для семьи составит:
- 13 500 - 7 000 = 6500 грн.
То есть чем меньше получает семья и чем больше членов семьи – тем выше помощь ей назначат. Но не менее 4500 грн.
Кто может получить
- Малообеспеченные семьи.
- Одинокие матери.
- Многодетные семьи.
- Дети, чьи родители не платят алименты или место пребывания которых неизвестно.
Когда откажут в выплате
- Если в семье есть трудоспособные взрослые, которые длительное время не работают, не учатся, не проходят службу и не состоят на учете в центре занятости.
- Приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей.
- В то же время закон предусматривает ряд исключений – в частности для жилья на оккупированных территориях или имущества, уничтоженного в результате войны.
Как оформить помощь
Выплата оформляется через сервисный центр ПФУ или в приложении или на портале Дія. В последнем случае нужно:
- Обновить Дию.
- Открыть раздел "Помощь от государства" и выбрать услугу"Базовая социальная помощь".
- Система рассчитает сумму к выплате и пришлет в приложение оповещение.
- Подать финальное заявление с указанием Дія.Картки для зачисления денег.
- Каждый член семьи должен поставить электронную подпись.
- После одобрения поступит уведомление о назначении помощи.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен. Надбавка назначается только тем, кто проживал или работал в зоне гарантированного добровольного отселения до 1993 года, не покидал ее и не имеет официальной работы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!