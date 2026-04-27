Українці, які встановили на телефон Дію, можуть оформити нову допомогу: що варто знати

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
3,0 т.
Иллюстрация - выплаты, деньги в Украине

Украинцы из некоторых слоев населения могут получить базовую помощь от государства. Сумма выплаты – индивидуальна для каждой семьи и зависит от количества ее членов и уровня их доходов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В учреждении объяснили, как кому назначают выплату и механизм ее оформления.

Сумма выплат

Начисление для каждой семьи индивидуальное и зависит от 2 факторов – состава семьи и их совокупного дохода. Принцип следующий:

  • за базовую величину берется 4500 гривен;
  • помощь составляет разницу между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом.

Помощь исчисляется как разница между суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. При этом учитывается состав семьи:

Категория члена семьи

Доля от базовой величины

Расчетная сумма

Уполномоченный представитель (1 член семьи, подает заявление)

100%

4500 грн

Несовершеннолетние дети (до 18 лет)

100%

4500 грн

Лица с инвалидностью I или II группы

100%

4500 грн

Остальные члены семьи

70%

3150 грн

Например, для семьи из матери-одиночки, несовершеннолетнего ребенка и бабушки с инвалидностью II группы расчет будет выглядеть так:

  • 4500 + 4500 + 4500 + 4500 = 13 500 грн.

Если доход такой семьи составляет в целом 21 тыс. грн, на каждого члена такой семьи приходится по 7 тыс. грн. Поэтому сумма государственной выплаты для семьи составит:

  • 13 500 - 7 000 = 6500 грн.

То есть чем меньше получает семья и чем больше членов семьи – тем выше помощь ей назначат. Но не менее 4500 грн.

Кто может получить

  • Малообеспеченные семьи.
  • Одинокие матери.
  • Многодетные семьи.
  • Дети, чьи родители не платят алименты или место пребывания которых неизвестно.

Когда откажут в выплате

  • Если в семье есть трудоспособные взрослые, которые длительное время не работают, не учатся, не проходят службу и не состоят на учете в центре занятости.
  • Приобретение имущества на сумму более 100 тыс. грн за последний год, наличие крупных депозитов или облигаций, дополнительной недвижимости или нескольких относительно новых автомобилей.
  • В то же время закон предусматривает ряд исключений – в частности для жилья на оккупированных территориях или имущества, уничтоженного в результате войны.

Как оформить помощь

Выплата оформляется через сервисный центр ПФУ или в приложении или на портале Дія. В последнем случае нужно:

  • Обновить Дию.
  • Открыть раздел "Помощь от государства" и выбрать услугу"Базовая социальная помощь".
  • Система рассчитает сумму к выплате и пришлет в приложение оповещение.
  • Подать финальное заявление с указанием Дія.Картки для зачисления денег.
  • Каждый член семьи должен поставить электронную подпись.
  • После одобрения поступит уведомление о назначении помощи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать ежемесячную доплату в размере 2595 гривен. Надбавка назначается только тем, кто проживал или работал в зоне гарантированного добровольного отселения до 1993 года, не покидал ее и не имеет официальной работы.

