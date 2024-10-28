"Тысяча от Зеленского": в Кабмине оценили возможные последствия для экономики

Распределение "тысячи от Зеленского" имеет ограниченный положительный эффект для экономики, но предоставит адресную поддержку для оплаты жизненно необходимых товаров и услуг. Однако, по мнению некоторых экспертов, средства были бы более эффективны как инвестиции в малый бизнес и социальные программы.

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Такое мнение высказал секретарь комитета ВР по экономическому развитию Ярослав Рущишин в комментарии СМИ. По его словам, эти средства можно было бы направить на инвестиции или на адресную помощь тем, кто действительно в ней нуждается, то есть малообеспеченным семьям.

Рущишин считает, что выплаты могут негативно повлиять на экономику и подрывают усилия, направленные на формирование у граждан финансовой ответственности. "Это абсурдно, когда люди получают деньги ни за что, ведь такое решение формирует у граждан ошибочные ожидания, и это не способствует развитию экономической устойчивости страны", – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, в Кабинете министров могли быть шокированы этой инициативой, поскольку она не находится в прямой компетенции президента. По словам Рущишина, такие средства могли бы иметь больший эффект, направляясь через целевые программы или социальную поддержку.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев уверяет, что эта выплата четко "маркирована" и имеет целью стимулировать внутренний спрос на определенные товары и услуги. Деньги будут поступать на специальную виртуальную карточку "Национального кешбэка", которую можно будет оформить через приложение Дія. Украинцы смогут потратить средства на коммунальные услуги, лекарства, транспорт, мобильную связь, украинские книги или перевести в поддержку ВСУ. Деньги не могут использоваться на военные нужды, поскольку это финансирование предоставлено международными донорами, а расходы четко регламентированы их условиями.

Рущишин отметил, что распределение такой помощи не способствует общему экономическому росту и не будет оказывать значительного влияния на увеличение потребления в малом и среднем бизнесе. По его мнению, если бы правительство направляло средства на поддержку малообеспеченных, в частности из-за повышения пенсий, они бы сразу возвращались в экономику, повышая спрос. Он отмечает, что экономика больше выигрывает от целевых инвестиций, способствующих развитию промышленности, малого бизнеса или социальных программ для уязвимых групп населения.

Соболев подчеркивает, что выплата тысячи гривен направлена на поддержку именно уязвимых категорий населения, особенно в зимний период, когда расходы на коммунальные услуги, лекарства и транспорт значительно растут. По словам чиновника, инициатива позволит быстро и адресно помочь населению без значительного увеличения госдолга. Средства выделены в рамках перераспределения существующих программ, которые не успевают освоить до конца года, поэтому новое финансирование не требуется. Он отмечает, что программа также поможет украинцам поддержать малый бизнес, так как средства тратятся на товары и услуги внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в этом году заработала программа "Ребенок не один", она оказывает финансовую помощь семьям, временно принимающим детей, оставленных без родительской опеки. Размер выплат составляет 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и 3,5 для детей с инвалидностью.

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