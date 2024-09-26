Выплату денежной помощи семьям павших военных изменили: как получить и увеличили ли сумму

Правительство Украины упростило процесс получения денежной помощи для военных и их семей, позволив подавать заявки через Дію и ЦНАП (Центр предоставления административных услуг). Несмотря на фейковые новости, размер выплаты остается на уровне 15 млн. грн. для погибших на фронте, а не 22,7 млн. грн, как ошибочно сообщали некоторые СМИ.

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Об упрощении получения помощи сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующие изменения в порядок назначения и выплаты пособий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" Кабинет министров внес 24 сентября. Основное новшество состоит в том, что теперь заявки на помощь можно подавать через государственный портал Дія или ЦНАП.

Однако на фоне этих положительных изменений в обществе возникла волна дезинформации о размере денежной помощи. Некоторые СМИ и Telegram-каналы по ошибке сообщили о повышении выплат до 22,7 млн грн в случае гибели военнослужащего. Эти данные не соответствуют действительности, поскольку официально предусмотренный размер выплаты остается на уровне 15 млн. грн, а другие выплаты устанавливаются в соответствии с обстоятельствами гибели или инвалидности военнослужащего.

Недавние сообщения в СМИ о том, что выплата за погибшего военнослужащего во время боевых действий якобы повышена до 22,7 млн грн некорректны. Причиной этого стала ошибка в трактовке постановления правительства № 1090. В нем указано, что размер выплаты составляет 750 прожиточных минимумов на трудоспособное лицо, что на момент принятия решения составляет 2,27 млн грн. Однако эти выплаты относятся к случаям гибели военнослужащих, которые не были оформлены в военных структурах или погибли при обстоятельствах, не связанных с боевыми действиями.

Средства массовой информации ошиблись, добавив лишний ноль к цифрам, что привело к ошибочному впечатлению об увеличении суммы пособия до 22,7 млн грн. Реальная выплата в таких условиях составляет 2,27 млн грн, что соответствует 750-кратному прожиточному минимуму на трудоспособное лицо (3028 грн по состоянию на сентябрь 2024 года).

Несмотря на такие ошибки в СМИ, выплаты военным и их родственникам остаются стабильными и регулируются соответствующими постановлениями. На время военного положения размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего на фронте составляет 15 млн грн и не меняется. Эта сумма минимальна и предоставляется в качестве компенсации за гибель во время боевых действий. Для тех, кто погиб не в зоне боевых действий или не был оформлен в армии, выплата составляет 2,27 млн. грн.

Как теперь подавать заявки на помощь

Теперь процесс получения денежной помощи значительно упростился. Если ранее родственники погибших или раненые военнослужащие должны были обращаться в ряд инстанций, теперь они могут подать заявку на получение единовременного пособия через несколько удобных каналов:

через Дію – государственный портал позволяет быстро и без лишних бумажных документов подать заявление на выплату пособия;

– государственный портал позволяет быстро и без лишних бумажных документов подать заявление на выплату пособия; через ЦНАП – заявители могут обращаться в ближайший Центр предоставления административных услуг;

– заявители могут обращаться в ближайший Центр предоставления административных услуг; через Единый государственный реестр ветеранов войны – для тех, кто зарегистрирован в этой системе, подать заявку можно онлайн.

Заявление рассматривает Министерство по делам ветеранов, принимающее решение о назначении и выплате единовременного пособия. Если заявление будет одобрено, средства будут перечислены на банковский счет получателя.

Кто имеет право на получение выплат

Согласно действующему законодательству, на единовременную денежную помощь имеют право близкие родственники погибшего военнослужащего. Среди них:

родители погибшего;

один из супругов;

дети младше 18 лет (включая усыновленные или зачатые до гибели военнослужащего);

иждивенцы погибшего, получавшие от него основную финансовую помощь.

Также право на выплаты имеют совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся и получали алименты. Атакже братья, сестры и внуки, ставшие инвалидами до 18 лет и находившиеся на полном содержании погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, преступник из Кировоградщины хотел обмануть родственников погибшего украинского военного – выдавал себя за высокорангового военного, а также обманом или угрозами выманивал у них посмертные выплаты. Таким образом, мошенник обманул жертв на 1,1 млн грн.

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