Выйти на пенсию в 60 лет смогут далеко не все: что нужно знать о выплатах по возрасту

Получение пенсии по возрасту в Украине зависит не только количества прожитых лет, но и от приобретенного страхового стажа (его еще называют трудовым). В 2024 году формально выйти на пенсию могут и мужчины, и женщины в 60 лет, но только при условии наличия необходимого стажа. В текущем году для этого требуется 31 год стажа. Требования к количеству отработанных на "белой" работе лет будут расти.

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Так, необходимый стаж будет увеличиваться на 12 месяцев каждый год, пока не достигнет показателя в 35 лет в 2028 году. Недостаточный стаж исключает возможность получения пенсии в 60 лет, говорится в материале OBOZ.UA.

Если стажа мало, есть возможность выходить на пенсию не в 60 лет, а позже. Для каждой возрастной категории установлены свои требования:

для выхода на пенсию в 60 лет в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа;

в 2024 году требуется более 31 года страхового стажа; в 63 года – не менее 21 года стажа;

– не менее 21 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если украинец к 65 годам не имеет минимум 15 лет стажа, он не будет получать пенсию. Взамен ему начислят специальную денежную помощь, размер которой определяется разницей между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Такие выплаты не должны превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году он составляет 2361 грн.

Минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в Украине, будет постепенно увеличиваться каждый год до 2028 года. Это означает, что украинцы уже сегодня могут рассчитать, сколько времени им предстоит отработать до пенсии.

Чтобы определить, когда можно выйти на пенсию, необходимо узнать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. Затем следует сопоставить эту информацию с таблицей требований к страховому стажу:

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Украинцы могут узнать свой стаж и, соответственно, рассчитать возможный возраст выхода на пенсию, с помощью онлайн-услуги. Для этого нужно пройти регистрацию в Пенсионном кабинете. Свое пенсионное дело может посмотреть любой украинец, которые достиг 18 лет.

Так, на портале Пенсионного фонда нужно войти в персональный кабинет. Это можно сделать с помощью КЭП (можно получить онлайн в своем банке), по токену, с помощью Дія. Підпис, Bank ID НБУ. В кабинете вы увидите "пенсионный калькулятор". Он уже учитывает данные о вашей зарплате и стаже.

Если это будущая пенсия, нужно выбрать опцию "алгоритм расчета с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Тогда вы увидите ориентировочный размер своей будущей пенсии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2017 года количество пенсионеров снизилось почти на 2 млн человек. А за время полномасштабной войны число пенсионеров сократилось на 687 тыс. человек. Такими темпами уже в 2024-м количество пенсионеров впервые в истории независимой Украины сократится до менее 10 млн человек.

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