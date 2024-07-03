В Украине резко сокращается количество пенсионеров: что происходит и сколько их осталось

В Украине с 2017-го количество пенсионеров снизилось почти на 2 млн человек. А за время большой войны число пенсионеров сократилось на 687 тыс. человек. Такими темпами уже в этом году количество пенсионеров впервые в истории независимой Украины сократится до менее 10 млн человек.

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Как говорится в данных статистики ПФУ, на 1 января 2022-го было 10 млн 841 тыс. пенсионеров. За время полномасштабной войны, к апрелю 2024 года, количество пенсионеров сократилось до 10 млн 154 тыс. пенсионеров. То есть за время великой войны ежемесячно количество пенсионеров сокращалось на 24,5 тыс. человек.

Всего за 28 месяцев число пенсионеров сократилось на 687 тыс. человек. До полномасштабной войны, с января 2020-го по январь 2022-го, количество пенсионеров сократилось на 493 тыс. человек. То есть , до полномасштабной войны ежемесячно количество пенсионеров сокращалось на 20,5 тыс. человек.

На самом деле за время Великой войны темпы сокращения пенсионеров изменились незначительно. Есть целый ряд причин для такого сокращения. Среди них:

ежегодный рост требований к получению пенсии. Постепенно потребуется 35 лет стажа для того, чтобы получать пенсию в 60 лет. Еще в 2017-м требование составляло всего 25 лет;

Постепенно потребуется 35 лет стажа для того, чтобы получать пенсию в 60 лет. Еще в 2017-м требование составляло всего 25 лет; рост смертности, оккупация. Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения. Уничтожаются целые города. Кроме того, падение уровня доходов, трудная психологическая ситуация приводит к росту смертности.

Полномасштабная война привела к значительным потерям среди населения. Уничтожаются целые города. Кроме того, падение уровня доходов, трудная психологическая ситуация приводит к росту смертности. беженцы. И хотя большинство беженцев - молодые украинки, также среди почти 5 млн беженцев есть пенсионеры и те, кто должен выйти на пенсию уже во время большой войны.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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