Все пенсии посчитают по этой формуле: какой процент от зарплаты будут платить

В Украине на пенсии можно рассчитывать примерно на 29% своего заработка. Формула расчета пенсии учитывает три показателя: зарплату по стране, собственную зарплату и стаж.

Как говорится в материале OBOZ.UA, обычные украинцы для выхода на пенсию должны выполнить требование по стажу (минимальное требование – 15 лет, пенсию можно будет получать с 65 лет. Требования для пенсии в 63 и 60 лет постепенно растут от 25 и 35 лет стажа соответственно).

Здесь важно отметить, что речь идет именно о периоде уплаты взносов с зарплаты. Сейчас в стаж уже не учитывают обучение, или период, когда вы были оформлены на предприятии, однако зарплату не получали. Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года × ваш стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года достигает 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считают размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось на протяжении всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают так:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн.

Эта сумма – меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Допустим, что за все время вашей карьеры ваша зарплата была на 10% выше средней. В таком случае, соотношение вашей зарплаты к средней по стране составит 1,1. А формула расчета пенсии будет выглядеть вот так:

15 057,09 * 1,1 * 35 * 1% = 5 796,9 грн.

В расчете за стаж принято 35 лет. Это полный стаж при условии которого будут назначать пенсию в 60 лет уже с 2028-го. Согласно данным ПФУ, по состоянию на июнь средняя зарплата составляет 22336,8 грн. Итак, если ваша зарплата на 10% выше средней, вы можете зарабатывать около 24570,4 грн. Но после выхода на пенсию ваш доход упадет до 5796,9 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

