Все больше украинок осваивают "мужские" профессии: какую работу выбирают и где

В Украине все больше женщин осваивают профессии, которые раньше считались "мужскими" – среди самых популярных сейчас станочницы деревообрабатывающих станков, операторы котельных и трактористки. Активно такие специальности осваивают в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Ривненской и Винницкой областях.

Об этом сообщает Государственный центр занятости. Дефицит кадров в производстве, логистике, транспорте и энергетике заставил работодателей пересмотреть свой подход к набору персонала.

Сегодня в тех сферах, которые еще несколько лет назад считались почти исключительно "мужскими", все чаще работают украинки. Эту трансформацию подтверждает Государственная служба занятости, которая инициировала экспериментальный проект по переобучению женщин на рабочие специальности.

К проекту присоединились сотни украинских предприятий – от деревообрабатывающих комбинатов и агропредприятий до коммунальных служб и производственных цехов. Они остро нуждаются в работниках и готовы вкладываться в обучение будущих специалистов. По состоянию на сегодня:

От работодателей уже поступило более 520 заявок на подготовку 960 будущих работниц, что показывает – бизнесу кадрово нужны женщины, и спрос растет. Программа включает 31 специальность, которые пользуются стабильным спросом и обеспечивают реальное трудоустройство.

Какие профессии больше всего выбирают украинки

Профессия Количество заявок Станочница деревообрабатывающих станков 305 Оператор котельной 175 Трактористка 164 Водитель погрузчика высокое количество заявок Водитель троллейбуса стабильный спрос Слесарь-ремонтник одна из востребованных

Где больше всего обучают женщин на технические специальности

Лидерами по количеству направлений стали пять областей. А именно:

Ивано-Франковская;

Житомирская;

Днепропетровская;

Ривненская;

Винницкая.

В этих регионах местные центры занятости активно сотрудничают с предприятиями, обеспечивая быстрое трудоустройство после обучения. Воспользоваться программой может любая женщина, желающая сменить сферу деятельности или вернуться на рынок труда. Сделать это можно:

онлайн – через портал Государственной службы занятости;

или лично – обратившись в ближайший центр занятости.

