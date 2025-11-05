Зарплаты выросли более чем на 50%: кому в Украине готовы платить больше

В Украине быстрее всего выросли медианные зарплаты (это срединное значение, когда половина работодателей платит больше, а половина – меньше) в сферах IT, рекламы и дизайна, а также образования и вакансий для начинающих. В этих отраслях предлагают от 12,5 до 60 тыс. грн. В то же время самые низкие зарплаты остаются в сфере образования и сервиса.

Об этом OBOZ.UA стало известно из аналитики OlX Работа. Согласно информации, сравнивались медианные зарплатные предложения в январе и сентябре 2025 года по всей Украине.

Результаты свидетельствуют, что наибольшие колебания коснулись региональных рынков, где уровень деловой активности и спрос на кадры менялись неравномерно. Абсолютным лидером роста стала Черкасская область, где в сфере рекламы и дизайна медианная зарплата поднялась на 138%, достигнув 12,5 тыс. грн.

Такой скачок может объясняться ростом локального бизнеса, повышением спроса на маркетинговые услуги и релокацией части креативных команд. ВЖитомирской области сразу несколько отраслей показали значительные изменения:

IT/компьютеры: +130% →28,8 тыс. грн;

+130% →28,8 тыс. грн; Культура и искусство: +93% →15,3 тыс. грн;

+93% →15,3 тыс. грн; Медицина и фармацевтика: +76% → 30 тыс. грн.

Рост в сфере IT также зафиксировали Кировоградская и Полтавская области. В Киевской, несмотря на наибольшее количество вакансий на рынке, темпы роста были более умеренными. Заметнее всего прибавили:

телекоммуникации: +34% →27,5 тыс. грн;

+34% →27,5 тыс. грн; реклама и дизайн: +33% →20 тыс. грн;

+33% →20 тыс. грн; культура и искусство: +30% → 22,5 тыс. грн.

В Ивано-Франковской области значительно поднялась медианная зарплата в сфере образования и перевода – +114% до 7,5 тыс. грн. В то же время в сфере недвижимости она выросла до 42,5 тыс. грн (+55%). В категории "Начало карьеры", включающей вакансии для студентов и людей без опыта:

Ровенская область: +81% →11,8 тыс. грн;

+81% →11,8 тыс. грн; Черновицкая область: +75% →17,5 тыс. грн.

Во Львовской области зарплаты традиционно самые высокие, но темпы роста умеренные. В частности:

Недвижимость: +60% →60 тыс. грн;

+60% →60 тыс. грн; Колл-центры и телекоммуникации: +45% → 27,5 тыс. грн;

+45% → 27,5 тыс. грн; Административные должности / HR: +32% → 25 тыс. грн.

На Закарпатье выросли зарплаты в сфере клининга и образования. В южных регионах больше всего прибавили:

Николаевская область: +63% в сфере клининга и домашнего персонала → 9,6 тыс. грн;

+63% в сфере клининга и домашнего персонала → 9,6 тыс. грн; Запорожская область: +59% в рекламе и дизайне →17,5 тыс. грн.

Телеком также показал положительную динамику в Николаевской области (+43%) и в Запорожской (+38%). В Одесской области:

банки / финансы / страхование / юриспруденция: +45% → 26,8 тыс. грн;

+45% → 26,8 тыс. грн; начало карьеры: +35% →19 тыс. грн.

В Днепропетровской области для начинающих +46% →17,5 тыс. грн. Самый разительный скачок – Сумская область, где в сфере рекламы и дизайна медианная зарплата поднялась на 211%. В Харьковской области в этой же категории рост составил +73% — до 13 тыс. грн. Также в обеих областях повышение произошло в сфере образования и перевода:

Сумская область: +83% → 10 тыс. грн;

+83% → Харьковская область: +38% → 10 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине остро не хватает рабочих рук, поэтому трудовые мигранты могут помочь закрыть дефицит кадров в ключевых отраслях, прежде всего в строительстве и промышленности. В то же время эксперты отмечают, что иностранцы не вытеснят украинцев – главным препятствием для массового приезда работников остаются низкие зарплаты.

