ВПЛ завалили ЦНАПы обращениями, очереди на запись – уже до апреля: что с этим будут делать

В Украине правительство рассматривает возможность продления срока приема заявок на выплаты внутриперемещенным лицам (ВПЛ). Из-за большого количества обращений по продлению выплат на проживание с 1 марта в некоторых органах соцзащиты населения и ЦНАПах записаться на прием можно не раньше апреля.

Этот вопрос обсуждался на заседании Координационного штаба по ВПЛ. Об этом информирует пресс-служба Минреинтеграции.

В настоящее время обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 года № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ. Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля.

В случае принятия этих изменений внутренне перемещенные лица, получавшие такую помощь и подавшие заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.

"На горячие линии Минреинтеграции обращается много ВПЛ по поводу сроков подачи заявлений на продление выплат. Сейчас нарабатываются соответствующие изменения в правительственное постановление, чтобы все нормально успели это сделать", – отметила вице-премьер Ирина Верещук.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 марта часть переселенцев больше не имеет права на ежемесячную выплату. По новым правилам правительство анализирует материальную способность ВПЛ, причем не каждого отдельного человека, а семьи в целом.

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