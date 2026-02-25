Военным задержали выплаты "боевых": что говорят в Минобороны

В социальных сетях военные начали массово жаловаться на задержку "боевых" выплат за январь 2026 года после 20 числа. Однако, в Министерстве обороны заявили, что финансирование уже полностью направлено в воинские части, а средства должны поступить на счета военных в ближайшие дни.

Видео дня

В частности, массово в социальной сети Threads защитники массово сообщали, что "дополнительные боевые" выплаты за январь не поступили в определенные сроки, хотя денежное обеспечение за текущий месяц должно выплачиваться ежемесячно до 20 числа. Отсутствие средств на счетах вызвало тревогу, ведь для многих эти выплаты являются критически важной частью обслуживания автомобилей, закупки необходимых материалов для фронта и тому подобное.

В течение нескольких дней военные из разных бригад и подразделений писали об одинаковой проблеме, что базовое денежное обеспечение начислено, а "боевые" нет. В комментариях и сообщениях звучали требования предоставить официальные объяснения и назвать конкретные сроки выплат. Из-за резонанса в публичном пространстве военные начали напрямую обращаться в Министерство обороны Украины, требуя четкого ответа.

Однако, 25 февраля 2026 года Департамент социального обеспечения Министерства обороны обнародовал официальное разъяснение по ситуации с выплатой боевых за январь. В ведомстве отметили, что задержка не связана с отменой или уменьшением выплат, а имеет технический и процедурный характер.

По информации Минобороны, весь необходимый финансовый ресурс уже направлен в полном объеме в воинские части. Это означает, что средства переданы на уровень подразделений и должны быть зачислены военнослужащим после внутренних расчетов и проведения платежей.

В Минобороны заверили, что в ближайшие дни все военнослужащие, которым в феврале должны были быть начислены дополнительные выплаты, увидят деньги на своих счетах. Также в ведомстве подчеркнули, что порядок выплат остается неизменным, а система денежного обеспечения продолжает работать в штатном режиме, несмотря на военные и бюджетные нагрузки.

