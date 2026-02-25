Украинцам будут выплачивать по 1 млн грн после обстрелов РФ: кто получит деньги

В Украине хотят усовершенствовать систему выплат за повреждение здоровья или гибель в результате российских атак. В частности, компенсации предлагают распространить на сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Соответствующее решение содержит законопроект №14303, который 25 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом. Авторами инициативы выступила группа народных депутатов во главе с Павлом Фроловым ("Слуга народа").

О чем документ

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон об одноразовой денежной помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины. В частности, хотят сделать акцент на работниках критической инфраструктуры.

Если законопроект будет подписан президентом, работники, пострадавшие в результате военных действий, получат право на финансовую помощь. Также выплаты будут получать родственники рабочих, погибших при исполнении служебных или трудовых обязанностей:

нетрудоспособные муж или жена;

несовершеннолетние дети (если они учатся, то до 23 лет);

нетрудоспособные родители;

иждивенцы.

Речь идет о тех, кто стал лицом с инвалидностью или потерял жизнь в результате ранения, увечья, контузии или заболевания, связанных с выполнением должностных или профессиональных обязанностей в период агрессии РФ против Украины после 24 февраля 2022 года в районах ведения боевых действий или на территориях, подвергавшихся бомбардировкам, авиаударам или другим вооруженным нападениям.

Какие суммы будут выплачивать

В принятом законопроекте не меняется сумма выплат. В то же время согласно действующему законодательству предусмотренные суммы зависят от степени тяжести полученных повреждений:

при инвалидности I группы – 800 тыс. гривен ;

; при инвалидности II группы – 500 тыс. гривен ;

; при инвалидности III группы – 200 тыс. гривен;

в случае смерти (гибели) пострадавшего лица – 1 млн гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что членам аварийно-восстановительных бригад, которые работают "в поле" после российских массированных ракетных атак, доплачивают по 20 тыс. грн за каждый месяц работы в сверхсложных условиях. В целом программа доплат охватывает три месяца – с января по март 2026-го.

