Военным хотят переписать минимальные выплаты: как и на сколько может вырасти зарплата

Украинским военным хотят законодательно гарантировать минимальное денежное обеспечение на уровне 150% от средней зарплаты по стране и ввести автоматическое ежеквартальное повышение выплат в зависимости от роста средних доходов. Если изменения примут, базовые выплаты могут вырасти как минимум до 30 тысяч гривен, а для военных на передовой суммы могут быть значительно выше.

Об этом говорится в законопроекте №15245 "О гарантированном базовом уровне денежного обеспечения военных". Он был подан в парламент 13 мая 2026 года. Его автором выступил нардеп Максим Заремский ("Слуга народа").

Документ направлен на законодательное урегулирование вопроса материального обеспечения военнослужащих и создание механизма, который позволит автоматически адаптировать выплаты к экономической ситуации в стране. Главная новация заключается в установлении минимального гарантированного уровня денежного обеспечения военных – не менее 150% средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал.

Сумма выплат военнослужащим будет напрямую зависеть от того, как меняется средняя зарплата в государстве. Если экономические показатели будут расти, автоматически будут расти и выплаты военным.

Отдельно законопроектом предлагается ввести механизм регулярного пересмотра денежного обеспечения. Речь идет о том, что ежеквартально, первого числа месяца после завершения квартала, размер ранее установленных выплат должен автоматически пересчитываться.

Для этого планируют применять специальный коэффициент, который будет равен 150% от темпа роста средней зарплаты в Украине. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда реальные доходы военных обесцениваются из-за инфляции или отстают от общего уровня доходов в стране.

Порядок проведения такой индексации должен отдельно определить Кабинет Министров Украины. Ожидается, что новые правила будут распространяться как на военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой, так и на тех, кто проходит службу в тыловых подразделениях.

По предварительной информации, для военных на тыловых должностях базовое обеспечение может стартовать от 30 тысяч гривен, тогда как для офицерского состава суммы могут быть выше.

Для военных, которые находятся непосредственно на линии фронта, предусматриваются отдельные повышенные выплаты. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в рамках будущей реформы денежное обеспечение пехотинца на первой линии может вырасти до 400 тысяч гривен в месяц.

Впрочем окончательные цифры и механизмы начисления станут понятными после обнародования полного текста законопроекта. Один из главных вопросов, который возникает при любом повышении социальных выплат – источники финансирования.

В пояснениях к законопроекту указано, что на первом этапе новые расходы должны покрываться в пределах уже предусмотренного оборонного бюджета. Если этих средств будет недостаточно, предлагается несколько альтернативных источников:

использование резервного фонда государственного бюджета;

сокращение неэффективных бюджетных расходов;

увеличение поступлений благодаря детенизации экономики;

привлечение средств, предусмотренных на программу обслуживания государственного долга;

использование международной финансовой помощи, в частности грантов и кредитов от Европейского Союза, правительств партнерских стран и международных финансовых организаций.

Сейчас законопроект официально зарегистрирован в Верховной Раде и передан на обработку профильному парламентскому комитету. Полный текст документа еще не обнародован, однако обычно это происходит в течение нескольких дней после регистрации. После этого депутаты смогут внести поправки, а сам законопроект вынесут на голосование в сессионном зале.

Что готовят в Кабмине

В частности, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") обнародовал проект постановления о дополнительной доплате военным. По его словам, он еще не принят, но сейчас именно над этим проектом идет работа.

Отмечается, что это будет касаться мобилизованных, контрактников и иностранных граждан. Предварительно, что планирует установить правительство:

100 000 грн – за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территорий, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях);

– за участие в боевых действиях в том числе на временно оккупированных территорий, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, на территории государства-агрессора (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях); 170 000 грн – единовременное вознаграждение за выполнение боевых (специальных) задач при ведении боевых действий в составе воинской части (подразделения, в частности сводного) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до взводного опорного пункта;

25 000 грн – за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией)

– за уничтожение живой силы противника (за каждого уничтоженного военного противника в стрелковом и рукопашном бою, при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией) 250 000 грн – за взятие в плен противника;

– за взятие в плен противника; 20 000 грн в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае восстановления (возвращения) позиций (зданий, сооружений), захваченных инфильтрированными группами (подразделениями) противника, в глубине обороны своих войск;

40 000 грн в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника. Общая сумма выплат за ведение штурмовых действий не может превышать 460 000 гривен;

в расчете на сутки – за ведение штурмовых действий в случае захвата позиций (зданий, сооружений) непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника. Общая сумма выплат за ведение штурмовых действий не может превышать 460 000 гривен; 50 000 – тем, которые выполняют боевые (специальные) задачи на пунктах управления органов военного управления (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких задач.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, минималка в Украине (8,6 тыс. грн) – самая маленькая среди всех европейских стран. При том средняя зарплата составляет по последним данным Госстата 30,3 тыс. грн. То есть минималка находится на уровне около 28,4% средней зарплаты.

