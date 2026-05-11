Зарплаты военных в Украине могут резко вырасти: медиа узнали, кто будет получать до 400 тыс. грн в месяц

В Украине предлагают существенно переписать правила и нормы денежного обеспечения(зарплат) военных – как за непосредственное участие в боевых действиях, так и за работу в тылу. Если предложения будут учтены, военные в тылу будут получать 30 тысяч, а "на нуле" – до 400 тысяч гривен.

Об этом сообщают украинские медиа. Впрочем отмечается, что это все еще находится на уровне наработок – изменения в них вносят чуть ли не ежедневно, и о законопроектах или правительственных постановлениях речь пока не идет, поэтому в финальные документы некоторые идеи могут не попасть.

Как изменятся выплаты на ЛБЗ и в тылу

Наибольшие изменения касаются тех, кто непосредственно воюет. Для них хотят ввести почасовую логику риска по системе "10/20/40" – чем опаснее задачи, тем больше денег, а именно предлагают оплачивать:

пребывание на позиции – 10 000 тыс. грн/день;

– 10 000 тыс. грн/день; ударно-поисковые действия (зачистка, возвращение позиций) – 20 000 тыс. грн/день;

– 20 000 тыс. грн/день; активные наступательные действия – 40 000 тыс. грн/день.

Кроме того, предлагается дополнительно 27 тыс. грн в виде ежегодной выплаты, а также ряд доплат за боевые достижения. В частности:

25 тыс. грн – за уничтожение противника;

– за уничтожение противника; 250 тыс. грн – за взятие оккупанта в плен;

– за взятие оккупанта в плен; 10 тыс. грн – за подписание контракта.

В итоге пехотинец, который регулярно выполняет боевые задачи, может зарабатывать от 250 до 400 тысяч гривен в месяц. Но деньги будут начислять не автоматически — командир части издает приказ, на основании которого и считают выплаты. Чтобы никто не злоупотреблял, планируют установить потолок выплат.

Тем, кто служит в тылу, тоже обещают больше: минимальная зарплата вырастет с 20 до 30 тысяч гривен. В результате командиры разных уровней будут получать примерно вдвое больше, чем сейчас.

Но есть одно "но"

Все это пока что на бумаге. По подсчетам, реализация новой системы выплат будет стоить не менее 60 миллиардов гривен до конца года. При этом правительство 8 мая уже подало в Раду изменения в госбюджет-2026 — и ни одной дополнительной копейки на повышение зарплат военных там нет. Минфин якобы "поддерживает идею", но конкретных цифр или источников финансирования пока никто не назвал.

Напомним, как ранее писал OBOZ.UA, одну из самых больших зарплат среди министров получает глава Минздрава Виктор Ляшко – в среднем около 152 тыс. грн "чистыми" ежемесячно (данные за прошлый год). В то же время, глава правительства Юлия Свириденко в прошлом году зарабатывала в Кабмине около 92 тыс. грн. В несколько раз больше ей платили в частном вузе – "Киевской школе экономики", где премьер-министр продолжает работать до сих пор.

