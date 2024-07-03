Военные могут повлиять на выплату денежной помощи семье: каким образом и что нужно знать

Правительство Украины изменило правила оказания помощи семьям военнослужащих, позволив военным самостоятельно определять, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае их смерти. Новые правила также гарантируют выплаты нетрудоспособным детям, вдовам и родителям независимо от содержания личного распоряжения военного.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №975. 18 июня правительство Украины внесло изменения в это постановление, регулирующее оказание помощи семьям военнослужащих.

Теперь военнослужащие имеют право составить личное распоряжение, в котором указывают лиц, которые получат денежные выплаты в случае их смерти, а также распределить эти средства между ними в процентах. Это распоряжение можно составить в письменной произвольной форме, указав на нем конкретных лиц и размер их долей. Важно отметить, что в документе могут быть указаны лица, не имеющие близких родственных связей с военнослужащим, или указано, что один из родственников должен получить большую долю.

Это распоряжение удостоверяется командиром воинской части или нотариусом и хранится по личному делу военнослужащего. Содержание документа не разглашается до момента смерти военнослужащего, обеспечивающего конфиденциальность и защиту личных данных.

Как и в случае с гражданским завещанием, военнослужащий может в любое время отменить свое распоряжение или составить новое. Каждый новый документ автоматически аннулирует предыдущий. Это позволяет военным корректировать свои решения в зависимости от изменения обстоятельств в их жизни.

Законодательство также обеспечивает защиту прав некоторых категорий лиц, получающих выплаты вне зависимости от содержания личного распоряжения военнослужащего. К таким лицам относятся:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети;

и совершеннолетние нетрудоспособные дети; нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Эти категории лиц получат денежную помощь при смерти военнослужащего независимо от любых других факторов. Новые правила позволяют военнослужащим самостоятельно решать, кто получит финансовую поддержку в случае их смерти, что повышает уровень их социальной защищенности и обеспечивает большую гибкость в распределении денежных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские участники боевых действий (УБД) могут выйти на пенсию на льготных условиях, а также имеют право на дополнительные социальные выплаты, в частности компенсации за участие в боевых действиях, денежную помощь на оздоровление и другие материальные пособия.

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