Водительские удостоверения украинцев за рубежом утратят силу: кого это коснется

Водительские удостоверения, выданные в Украине, признаются недействительными после обмена на документ Германии (или любого другого государства). Процедура осуществляется автоматически – благодаря обмену данными между странами.

Видео дня

Об этом, как пишет Deutsche Welle, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Там подчеркнули, что соответствующая норма закреплена в Положении о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами.

Механизм аннулирования украинского водительского удостоверения

Правовая процедура аннулирования документа происходит непосредственно через межведомственный и межгосударственный обмен данными.

"В случае поступления в территориальные сервисные центры МВД водительских удостоверений, полученных в Украине и обмененных в иностранных государствах, информация об их обмене за рубежом вносится в Единый государственный реестр МВД, после чего такие водительские удостоверения считаются недействительными", – подчеркнули в ведомстве.

Условия обратного обмена иностранных водительских прав в Украине

В МВД также напомнили, что граждане при необходимости могут осуществить и обратную процедуру – обменять иностранное водительское удостоверение на украинское через территориальные сервисные центры. Для этого заявитель должен обратиться в территориальный сервисный центр МВД и предоставить пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; копию справки о присвоении карточки налогоплательщика (РНОКПП);

(РНОКПП); действующую медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством;

о пригодности к управлению транспортным средством; оригинал иностранного водительского удостоверения и его нотариально заверенный перевод на украинский язык;

и его нотариально заверенный перевод на украинский язык; официальный документ от компетентного органа иностранного государства, подтверждающий факт выдачи прав и удостоверяющий отсутствие ограничений или лишения права на управление автомобилем.

Что предшествовало

С 18 августа Украина была официально включена в перечень стран в немецком Положении о водительских правах. Это решение позволяет украинцам – в том числе и беженцам – обменивать национальные документы на немецкие по упрощенной процедуре.

В Министерстве транспорта ФРГ объяснили такое решение тем, что украинская система категорий водительских удостоверений полностью соответствует европейским стандартам. Ранее граждане стран, не входящих в ЕС, для получения немецких водительских прав должны были обязательно сдавать два экзамена – теорию и практику. По новым правилам теоретические и практические экзамены полностью отменяются для следующих категорий:

A1, A (мототранспорт);

B, BE (легковые автомобили и прицепы);

C1, C1E, C, CE (грузовые автомобили);

D1, D1E, D, DE (автобусы).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы в Италии, соответствующие требованиям, в настоящее время могут обменять действующие украинские водительские права на итальянские без сдачи теоретического и практического экзаменов, но соответствующее соглашение действует только до января 2027 года. Продлят ли его после этого срока, пока неизвестно, поэтому тем, кто планирует конвертацию прав, стоит не затягивать с оформлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!