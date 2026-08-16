Украинцам в стране ЕС следует поспешить с обменом прав: соглашение без экзаменов действует только до 2027 года

Украинцы в Италии, отвечающие установленным требованиям, в настоящее время могут обменять действующее украинское водительское удостоверение на итальянское без сдачи теоретического и практического экзаменов, однако соответствующее соглашение действует только до января 2027 года. Будет ли она продлена после этого срока, пока неизвестно, поэтому тем, кто планирует конвертацию прав, стоит не затягивать с оформлением.

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О соответствующих договоренностях ранее сообщало Министерство внутренних дел (МВД). Речь идет о соглашении между правительствами Украины и Италии о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями.

Документ был подписан 20 июля 2021 года в Риме, а в силу он вступил 24 января 2022 года после завершения необходимых процедур. Соглашение заключено сроком на пять лет, таким образом, его действие заканчивается в январе 2027 года.

В то же время важный нюанс заключается в том, что будет ли соглашение продлено после января 2027 года, пока неизвестно. Поэтому украинцам, которые уже планировали обменять водительские права, не стоит откладывать эту процедуру на последний момент.

Кто может обменять украинские водительские права на итальянские

Упрощенная процедура распространяется не на всех украинцев, находящихся в Италии, а на тех, кто соответствует определенным условиям. В частности, человек должен:

легально проживать в Италии;

иметь статус резидента Италии;

на момент подачи документов быть резидентом страны менее четырёх лет;

иметь действующее украинское водительское удостоверение.

То есть для человека, который уже длительное время проживает в Италии, вопрос сроков является принципиальным. Если установленный период проживания будет превышен, воспользоваться механизмом обмена по данному соглашению может оказаться невозможным.

Нужно ли сдавать экзамены

Одно из главных преимуществ соглашения заключается именно в отсутствии необходимости повторно сдавать теоретический и практический экзамены. Украинское водительское удостоверение проходит проверку на подлинность, после чего его можно конвертировать в итальянский документ в соответствии с установленной процедурой.

В то же время обмен не означает, что украинское удостоверение просто остается у владельца вместе с итальянским. При выдаче нового документа украинские права изымаются. То есть водитель фактически передает украинское удостоверение компетентному органу Италии и получает взамен итальянский документ соответствующей категории.

Куда обращаться в Италии

Процедуру конвертации водительского удостоверения в Италии осуществляют компетентные органы страны, в частности местные подразделения Motorizzazione Civile — Департамента наземного транспорта. Именно там принимают документы, необходимые для проведения обмена, и проводят соответствующие проверки.

Важно учитывать, что процедура может занять некоторое время. Причина заключается, в частности, в необходимости проверить подлинность и действительность украинского водительского удостоверения. Поэтому даже если срок действия соглашения формально позволяет подать документы, затягивать с оформлением не стоит.

По истечении срока действия соглашения правила могут измениться. Украина и Италия могут договориться о продлении действующего механизма или заключить новые соглашения, однако на данный момент нет гарантии, что нынешний порядок обмена без экзаменов будет автоматически продлен.

Украинские права можно обменять и в Украине

В то же время следует различать обмен украинского удостоверения на итальянское и возвращение украинских прав после их получения за рубежом. Главный сервисный центр МВД также разъясняет правила обмена иностранных водительских удостоверений на украинские. Во многих случаях граждане Украины могут легализовать иностранные водительские права в сервисных центрах МВД.

В частности, для удостоверений, выданных государствами — участниками Венской конвенции о дорожном движении, обмен может осуществляться без сдачи экзаменов. К таким странам относятся, в частности, Италия, Польша, Германия, Франция, Испания, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. В то же время для водительских удостоверений, выданных некоторыми другими государствами, процедура может предусматривать сдачу теоретического и практического экзаменов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине введут новые правила выдачи и обмена водительских удостоверений – старый порядок постепенно перестанет действовать. Отныне после обмена документа срок его действия будет зависеть от открытой категории — для водителей легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов удостоверения будут выдаваться на 15 лет, а для грузовиков, автобусов и другого профессионального транспорта — на 5 лет.

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