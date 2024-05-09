Вес продуктов в супермаркетах изменился: украинцам объяснили, законно ли это

В последнее время украинцы все чаще обращают внимание на то, что фасованные продукты в магазинах начали продаваться меньшим весом или объемом – цена же при этом остается старой или даже растет. Впрочем, если на упаковке указан новый вес, это нельзя считать нарушением закона.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). Эксперты учреждения объяснили, как к весу изделий относится действующее законодательство.

Так, согласно статье 4 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" маркировка на этикетике пищевого продукта должна быть точной, достоверной, понятной и не вводить в заблуждение потребителя. В частности это касается таких характеристик пищевого продукта:

вес;

категория;

характерные признаки;

свойства;

состав;

количество;

минимальный срок годности или дата "применить";

страна или место происхождения;

способ производства или изготовления

"В таком случае, если вес на маркировке товара указан верно, даже если это не соответствует ожиданиям потребителя – нарушения законодательства со стороны субъекта хозяйствования нет ", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Учитывая это, потребителям посоветовали внимательно читать информацию на маркировке товара для принятия взвешенного выбора. В случае выявления несоответствия заявленного веса действительному, следует обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Впрочем, покупая товары по весу, украинцы рискуют столкнуться с настоящим обманом. Иногда продавцы используют заранее неисправную или специально настроенную технику, чтобы заставить покупателя переплачивать. Поэтому крайне важно смотреть, на каких весах и как именно взвешивают покупку, и при наличии подозрений перепроверить торговцев.

Также OBOZ.UA писал, что компания Vičiūnai Group продает замороженные морепродукты по меньшему весу, чем указанная на этикетке. Например, вес одной из пачек "Морского коктейля" бренда VIČI оказался 227 г – вместо заявленных 300 г.

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