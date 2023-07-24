Украинцев на рынках обманывают с весом товаров: какие уловки используют продавцы

Украинцы, приобретая товары на развес, рискуют столкнуться с обманом. Иногда продавцы используют заведомо неисправную или специально настроенную технику, чтобы заставить покупателя переплачивать. Поэтому крайне важно смотреть, на каких весах и как именно взвешивают покупку, и в случае наличия подозрений перепроверять торговцев.

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Госпродпотребслужба рассказала о главных правилах безопасной покупки развесных товаров. В первую очередь, по словам специалистов, нужно обращать внимание на средства измерительной техники, используемые продавцом. Но также нужно учитывать и другие уловки.

Схемы обмана с взвешиванием товаров

1. Неправильная настройка или неисправность весов. Она может быть как случайной, так и умышленной. В любом случае продавец будет виновен, так как он обязан не только не обманывать покупателя, но и следить за исправностью прибора.

2. Использование неправильной тары. Иногда продавцы используют тару, которая имеет больший вес, чем заявлено. Таком случае фактический вес товара оказывается меньшим.

3. Неправильное расположение весов. Прибор могут ставить не ровно, а под углом. Это позволяет манипулировать с весом товаров, ведь чаще всего покупатель не видит, как именно стоят весы. Чтобы сделать невозможным использованием такого метода, нужно просить продавца установить весы в месте, которое хорошо видит покупатель.

4. Скрытые предметы и манипуляции. Продавец может добавить скрытые предметы на весы, чтобы увеличить вес товара. Также нужно следить, чтобы торговец не нажимал на прибор во время взвешивания.

5. Неправильная цена. Метод используется, когда человек приобретает сразу много товаров. Более дешевую позицию могут "пробить" по цене более дорогой.

Как не стать жертвой обмана

Для того чтобы избежать обмана при взвешивании товаров, необходимо следить за процессом взвешивания и проверять правильность настройки весов и использование правильной тары. Также можно использовать свои собственные весы для проверки веса товара.

Все средства измерительной техники, которые используются для определения массы в ходе торговли, должны пройти оценку и соответствовать требованиям техрегламента (утвержден постановлением Кабмина от 16 декабря 2015 года № 1062). В документе указано, что все торговые весы должны:

быть в исправном состоянии;

иметь поверочное клеймо;

проходить периодическую поверку.

Потребителю обязательно нужно обратить внимание на наличие маркировок и проверочного клейма. А также посмотреть, имеет ли прибор внешние повреждения или признаки "доработки".

При этом по требованию потребителя продавец обязан предоставить контрольно-измерительные приборы для проверки веса товара. На легальных рынках их наличие также является обязательным. Также потребитель имеет право требовать от предприятия документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам объяснили, как правильно провести обмен или возврат некачественного товара. Чтобы полноценно пользоваться своими правами, потребителям следует учитывать ряд важных нюансов, которые прописаны в законодательстве Украины.

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