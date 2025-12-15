Украинцам переписали суммы компенсаций за разрушенное жилье: когда начнут платить больше

В Украине правительство обновило расчетную стоимость ремонтных работ по программе єВідновлення, повысив цены в среднем на 27,5% и добавив новые виды работ. Отмечается, что благодаря этому с 5 января компенсации за поврежденное жилье будут расти и лучше соответствовать реальной стоимости ремонта.

Об этом сообщает председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). По ее словам, речь идет не об изменении правил или ограничений программы, а именно о пересмотре цен, по которым формируется чек-лист повреждений.

До сих пор эти показатели базировались на устаревших данных и часто не соответствовали реальной ситуации на рынке строительных материалов и работ, что вызывало нарекания со стороны получателей компенсаций. Государство пересмотрело 65 видов ремонтных работ, повысив их среднюю расчетную стоимость примерно на 27,5%.

Теперь при оценке повреждений комиссии будут использовать более актуальные цены, приближенные к реальным затратам на восстановление жилья. Рост расценок особенно заметен на базовых и наиболее востребованных работах. Например:

замена металлических входных дверей подорожала с 14 415 грн до 31 220 грн;

восстановление фасадов с утеплением с 2348 грн до 3021 грн за квадратный метр;

локальный ремонт кровли с 512 грн до 597 грн за квадратный метр.

Кроме корректировки цен, правительство также расширило перечень работ, которые учитываются при расчете компенсаций. В него включили восстановление инженерных сетей, в частности:

канализации;

систем отопления;

газоснабжения;

электроснабжения.

Ранее эти виды работ не всегда корректно учитывались в оценках, хотя именно они часто требуют значительных затрат после обстрелов или других повреждений. С 5 января комиссии, которые проводят обследование жилья, будут работать уже по обновленному расчету.

Все новые заявки и повторные осмотры будут учитывать повышенные расценки, а суммы компенсаций для людей автоматически будут расти. В то же время правительство отмечает, что предельные максимальные выплаты в программе єВідновлення остаются без изменений. Обновление касается только внутренней методики расчета стоимости работ, чтобы компенсации лучше соответствовали реальным затратам на ремонт. По словам Шуляк, программа єВідновлення уже помогла более 153 тыс. семей, пострадавших от войны.

