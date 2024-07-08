ВАКС снял арест со средств экс-главы Верховного суда Князева: о какой сумме идет речь

Высший антикоррупционный суд снял арест с некоторых средств экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, разоблаченного на получении взятки. Речь идет о более чем 13 тысячах гривен, которые были на счету Князева с заработной платой как преподавателя университета.

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Об этом сообщили в организации Transparency International. Такое решение коллегия судей ВАКС приняла 8 июля, удовлетворив ходатайство адвокатов Князева.

Эти деньги были на счету с его зарплатой как преподавателя Национального университета кораблестроения им. Макарова. Сейчас Князев уже там не работает – заведение не продлило с ним контракт, пока он находился в СИЗО.

В ходе заседания представитель исполнительной службы представил еще одно ходатайство. Речь идет об арестованном счете, на котором находятся более 33 тысяч долларов экс-главы ВС. Эти средства необходимы исполнительной службе для выполнения решения Печерского райсуда Киева по делу о конфискации подарка стоимостью более 900 тысяч гривен.

Однако суд не удовлетворил это ходатайство – средства оставили арестованными.

Как известно, Всеволод Князев был задержан 15 мая 2023 года во время получения взятки в размере 2,7 млн долларов. Речь идет о самой большой коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

31 января 2024 года за Князева внесли залог – его уменьшали семь раз. В итоге был внесен залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день он был освобожден из-под стражи, под личные обязательства, что он не может отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая 2024 года ВАКС снял электронный браслет с Князева. Соответствующее решение было принято из-за проблем со здоровьем подследственного. В то же время суд продлил срок исполнения обязанностей, возложенных на бывшего председателя ВС.

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