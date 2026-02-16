В Украине значительно подорожали овощи: на что цена выросла больше всего и почему

В Украине на прошлой неделе оптовые цены на большинство овощей выросли. В частности, существенно подорожал чеснок, немного поднялись цены на огурцы и морковь, тогда как помидоры и картофель остались стабильными. В то же время подешевели свекла и особенно зеленый лук, а на фруктовом рынке без резких изменений, только виноград и хурма показали снижение цен.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Заметнее всего за неделю выросли цены на чеснок. Если раньше оптовые партии продавались в диапазоне 60-125 грн за килограмм, то теперь нижняя граница фактически исчезла и цена стартует со 115 грн и доходит до 125 грн/кг.

Такой скачок эксперты объясняют ограниченным предложением и сезонными факторами. Не отстают и огурцы, диапазон оптовых цен расширился в сторону роста с 140-170 до 140-180 грн за килограмм. Причина в том, что в нескольких тепличных комбинатах Украины стартовали продажи огурцов нового оборота. Традиционно эта продукция стоит дороже импортной, что и подтолкнуло максимальные ценники вверх.

В отличие от других тепличных овощей, помидоры на этой неделе остались "островом стабильности". Оптовые цены держатся в пределах 130-140 грн/кг, без резких колебаний или изменения спроса.

Овощи, без которых трудно представить украинскую кухню, ведут себя по-разному. Морковь несколько подорожала – верхняя граница цены выросла с 13 до 15 грн/кг. В то же время свекла пошла в противоположном направлении: из-за роста предложения ее стоимость снизилась с 7-10 до 7-9 грн/кг.

Картофель же остается стабильным уже вторую неделю подряд. Как и раньше, оптовые цены колеблются в пределах 10-14 грн за килограмм. Самым большим удешевлением недели стал зеленый лук. Если еще недавно его продавали по 340-360 грн/кг, то сейчас цены упали до 250-280 грн/кг. Такая коррекция связана с активным поступлением продукции на рынок и уменьшением дефицита.

Во фруктовом сегменте ситуация значительно спокойнее. Цены в основном стабильны, хотя отдельные позиции все же подешевели. Виноград третью неделю подряд демонстрирует плавное снижение – диапазон цен сузился с 60-170 до 60-165 грн/кг.

Еще заметнее снизилась цена на хурму: если раньше нижняя граница держалась на уровне 95 грн, то теперь ее можно найти уже от 65 грн/кг, при этом верхняя граница осталась на уровне 105 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине цены на подсолнечное масло в ближайшее время снижаться не будут из-за меньшего урожая подсолнечника и сокращения производства. Стабилизации стоит ожидать не раньше следующего года, при условии восстановления инфраструктуры и лучшего урожая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!