Цены на популярный продукт в Украине продолжают расти: ожидать ли удешевления и когда

В Украине цены на подсолнечное масло в ближайшее время снижаться не будут из-за меньшего урожая подсолнечника и сокращения производства. Стабилизации стоит ожидать не раньше следующего года, при условии восстановления инфраструктуры и лучшего урожая.

Об этом рассказала руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в эфире медиа. По ее словам, ключевая причина подорожания – резкое сокращение сырьевой базы. Из-за войны, оккупации части территорий и обстрелов инфраструктуры почти треть предприятий была вынуждена приостановить или полностью остановить производство.

До полномасштабного вторжения Украина ежегодно собирала около 16 млн тонн семян подсолнечника. В этом году этот показатель упал до 10 млн тонн (в прошлом году 11 млн тонн). Уменьшение посевных площадей, особенно на юге, который традиционно специализировался на подсолнечнике, напрямую ударило по переработке.

В результате производство подсолнечного масла сократилось до примерно 4 млн тонн, тогда как до войны оно составляло 5-6 млн тонн в год. Хотя этого объема достаточно для внутреннего потребления (400-500 тыс. тонн), экспортный потенциал страны существенно уменьшился.

Подсолнечное масло – это не только продукт для внутреннего рынка, но и важный источник валютной выручки. Меньшие объемы экспорта означают потери для экономики и меньшую гибкость в ценообразовании. Украина пытается частично компенсировать дефицит за счет переработки других культур: сои и рапса.

По оптимистичным оценкам, в 2026 году может быть произведено около 500 тыс. тонн соевого и 500 тыс. тонн рапсового масла. Однако даже вместе эти объемы не способны полностью перекрыть потери подсолнечного масла.

Эксперты отмечают, что рынок растительных масел является взаимосвязанным. Цена на подсолнечное масло коррелирует со стоимостью соевого, рапсового и пальмового. Если дорожает одна позиция, это влечет за собой изменение цен и на другие виды масла.

Дополнительное давление создает рост конкуренции на мировом рынке. Россия, которая раньше экспортировала значительно меньше, сейчас наращивает поставки, в том числе за счет захваченных украинских территорий. При этом атаки на украинскую энергетическую и логистическую инфраструктуру еще больше усложняют производство и экспорт.

По словам Литвин, из-за ограниченного предложения снижение цен на подсолнечное масло в ближайшее время маловероятно. Стабилизация возможна не раньше следующего года – при условии улучшения ситуации с безопасностью, восстановления инфраструктуры и увеличения урожая.

В то же время Украина, несмотря на войну, сохраняет статус мирового лидера на рынке подсолнечного масла благодаря технологиям, высокому качеству семян и наработанным экспортным контактам. Это означает, что в долгосрочной перспективе позиции страны остаются сильными.

