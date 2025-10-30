В Украине готовят новую масштабную реформу: как изменится прожиточный минимум

В Украине планируют масштабную реформу системы социальной защиты – чтобы сделать ее соответствующей стандартам Европейской социальной хартии. В частности для этого изменят метод расчета прожиточного минимума и разработают Социальный кодекс Украины.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. OBOZ.UA разбирался в главных принципах реформы, как планируют пересмотреть меры поддержки населения и что именно ждет прожиточный минимум в будущем.

Какова основная цель реформы

Постепенно отделить более 180 различных выплат от прожиточного минимума .

. Сформировать прожиточный минимум как реальную социальную гарантию , а не условную расчетную величину.

, а не условную расчетную величину. Приблизить уровень прожиточного минимума к фактическим потребностям человека.

человека. Обеспечить прозрачный и справедливый подход к социальным стандартам.

Важно! По завершению реформы прожиточный минимум должен стать честным показателем благосостояния.

Как изменят метод расчета прожиточного минимума

Разрабатывается нормативно-структурный метод определения прожиточного минимума .

. Обновленный метод предусматривает учет индивидуальных потребностей человека .

. В расчет будут включаться продовольственный и непродовольственный компоненты.

Какие законодательные инициативы уже в работе

В Верховной Раде рассматривается ряд законопроектов , которые позволят отвязать прожиточный минимум от окладов и штрафов.

, которые позволят отвязать прожиточный минимум от окладов и штрафов. Это создаст основу для постепенного повышения минимума и возвращения ему настоящего значения как реального социального ориентира.

Какова позиция Совета Европы

Совет Европы поддерживает Украину в реформе системы социальной защиты и разработке Социального кодекса Украины.

в реформе системы социальной защиты и разработке Социального кодекса Украины. Вопрос прожиточного минимума является ключевым для социальной справедливости и человеческого достоинства и связан со стандартами, закрепленными в Европейской социальной хартии .

связан со стандартами, закрепленными в . Украина, ратифицировав статью 30 Хартии, обязалась придерживаться стандартов защиты от бедности и социального исключения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 22 октября народные депутаты Верховной Рады приняли за основу проект Госбюджета Украины на 2026 год. Среди прочего предлагается пересмотреть показатель прожиточного минимум. Его предлагают увеличить на 189 грн – до 3209 грн. Но председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает эту сумму слишком низкой, поскольку она не соответствует реальным затратам на жизнь – около 10-12 тысяч гривен.

