В Украине запустили "Национальный кешбэк": как получать до 3000 грн в месяц за покупки в магазинах

В Украине с сегодняшнего дня, 2 сентября, стартовала программа выплат национального кешбэка. Чтобы получить на специальную карточку 10% от стоимости купленных украинских товаров, нужно зарегистрироваться через Дію. Максимальная сумма кешбэка в месяц – 3000 грн.

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При этом в Министерстве экономики ожидают, что в среднем украинцы будут получать по 500 грн. OBOZ.UA рассказывает о том, что нужно знать о программе.

Следует сразу учитывать, что минимальная сумма кэшбека в месяц – 2 грн, максимальная – 3000 грн. "Расчетно средний размер кэшбека может составить около 500 грн на человека на этапе, когда существенное количество производителей уже будет полноценно участвовать в проекте. В первые месяцы ожидаем меньше из-за постепенного присоединения производителей", – рассказали в Минэкономики.

Как покупателю стать участником программы кешбэка

Со 2 сентября нужно оформить карточку, на которую государство будет перечислять средства. Карта может быть виртуальной или физической. В день старта программы в ней уже участвовали такие банки: ПриватБанк, Сенс Банк, ПУМБ, А-Банк, "Глобус", Укрсиббанк, Аккордбанк.

Также понадобится предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе. Это можно сделать в банковском приложении или в банке.

После следует обновить мобильное приложение Дія. В "Услугах" нужно выбрать "Национальный кэшбек" и зарегистрировать специальную карточку.

Как получить кэшбек на спецкарту и как использовать деньги

Купите товары от украинских производителей, участвующих в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбек (список товаров, на которые распространяется кешбэк, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы "Сделано в Украине");

оплатите покупку банковской картой, для которой оформляли разрешение о передаче данных;

получите 10% кэшбека от покупки украинского на специальный счет.

Кешбэк действует на товары украинского производства, участвующие в программе, кроме подакцизных. Использовать начисления можно до 31 января 2025 года.

Накопленные за месяц средства будут приходить на карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. То есть кешбэк за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября.

Обналичить кешбэк не получится. Его можно только потратить безналом на определенные товары и услуги:

медицина;

коммуналка;

мобильная связь;

некоторые развлечения (кино, спорт, заведения питания);

билеты на транспорт;

военные облигации;

донаты на ВСУ.

К слову, ранее в крупнейших сетях супермаркетов уже заявили, что присоединятся к госпрограмме. Впрочем, получать кешбэк будут не все покупатели, а только те, что и сами зарегистрируются в программе. Кроме того, доплачивать будут за покупку исключительно тех товаров, чьи производители присоединились к нацкешбэку.

В частности, о решении крупнейших торговых сетей рассказала исполнительная директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская, пишет Forbes. По ее словам, официально присоединяются к программе и ее бета-тестированию торговые сети "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Варус", "Ашан".

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно купить книги на сумму 908 грн.

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