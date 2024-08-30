Сколько заплатят украинцам за покупку местных товаров: названа средняя сумма за месяц

Украинцы по программе "Национального кешбэка" будут получать в среднем по 500 грн в месяц. Однако это станет возможным лишь тогда, когда к госпрограмме присоединится большое количество производителей, т.е. не в первые месяцы ее действия.

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Такие прогнозы дают в Министерстве экономики Украины. "Расчетно средний размер кэшбека может составить около 500 грн на человека на этапе, когда существенное количество производителей уже будет полноценно участвовать в проекте. В первые месяцы ожидаем меньше из-за постепенного присоединения производителей", – рассказали в ведомстве агентству "Интерфакс-Украина".

То есть, по расчетам Минэкономики, учитывая компенсацию в размере 10%, в среднем каждый участник программы будет покупать украинских товаров на 5 тыс. грн в месяц. При этом министерство брало в расчет данные Deloitte о том, что украинцы тратят 52% доходов на:

продукты питания;

одежду;

бытовую технику;

товары домашнего обихода;

здравоохранение.

"Основываясь на этих данных, размере средней заработной платы, а также на расчетах проникновения импорта в экономику Украины и других показателях можно оценить расходы на товары, на которые будет начисляться кэшбек", – объяснили в ведомстве. Также учитывалось, что в программе будут участвовать только покупки з безналичной оплатой.

При этом в Минэкономики рассчитывают, что на пике действия программы в 2025 году государственным кешбэком будут пользоваться около 10 млн украинцев. Там такде подчеркнули, что не ожидают превышения расходов государства на программу свыше заложенных 3 млрд грн на 2024 год.

Как воспользоваться кешбэком: дата запуска и условия

Регистрация для покупателей откроется 2 сентября. Чтобы принять участие в программе нужно:

открыть карту в банке, который стал партнером программы (постепенно присоединится большинство банков);

пройти регистрацию в Дії ;

; купить товар украинского производства (производитель и магазин тоже должны быть зарегистрированы в прогамме);

получить кешбэк на специальную карту.

В месяц можно получать не более 3000 грн. Обналичить эти средства не получится, но можно будет потратить безналом на определенные товары и услуги:

медицина;

коммуналка;

мобильная связь;

некоторые развлечения (кино, спорт, заведения питания);

билеты на транспорт;

военные облигации;

донаты на ВСУ.

Накопленные за месяц средства будут приходить на карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. То есть кешбэк за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Использовать средства, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в крупнейших сетях супермаркетов уже заявили, что присоединятся к "Национальному кешбэку". Участники рынка уже озвучили первый список таких магазинов.

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