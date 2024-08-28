В каких супермаркетах будут платить кешбэк за покупку украинских товаров: озвучен первый список

В Украине уже со 2 сентября стартует выплата национального кешбэка – получить на специальную карточку можно будет 10% от стоимости купленных украинских товаров. В крупнейших сетях супермаркетов уже заявили, что присоединятся к госпрограмме. Впрочем, получать кешбэк будут не все покупатели, а только те, что и сами зарегистрируются в программе. Кроме того, доплачивать будут за покупку исключительно тех товаров, чьи производители присоединились к нацкешбэку.

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О решении крупнейших торговых сетей рассказала исполнительная директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская, пишет Forbes. По ее словам, официально присоединятся к программе и ее бета-тестированию в начале сентября такие торговые сети:

"АТБ";

"Сильпо";

"Новус";

"Варус";

"Ашан".

Представительница ритейла добавила, что сейчас проводятся последние консультации продавцов с Минэкономики, а также внутренние технические согласования в торговых сетях. О полноценном же введении кешбэка каждая сеть супермаркетов сообщит отдельно.

"Важно, чтобы в программе зарегистрировались как можно больше производителей. Ведь от этого будет зависеть, начислится ли кешбэк на их товар", – добавила Петровская. Список товаров, на которые будет распространяться кешбэк, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы "Сделано в Украине".

Напомним, регистрация производителей уже проводится с 24 августа с помощью портала Дія. Для торговых сетей регистрация в программе стартовала сегодня, 28 августа. А покупатели смогут присоединиться со 2 сентября.

Национальный кешбэк: как начать получать деньги и какими будут правила

По новой госпрограмме украинцы смогут получать компенсацию 10% за покупку отечественных товаров, но не более 3000 грн в месяц. Обналичить эти средства не получится, но можно будет потратить безналом на определенные товары и услуги:

медицина;

коммуналка;

мобильная связь;

некоторые развлечения (кино, спорт, заведения питания);

билеты на транспорт;

военные облигации;

донаты на ВСУ.

Чтобы начать получать кешбэк, необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении онлайн-банкинга. После чего:

дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карточек;

о транзакциях при покупке товаров с выбранных карточек; в мобильном приложении Дія выбрать услугу "Национальный кешбэк".

Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. То есть кешбэк за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Использовать средства, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно купить книги на сумму 908 грн.

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