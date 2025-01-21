В Украине заговорили об отмене выплат по инвалидности: в Минсоцполитики объяснили, правда ли это

В Украине начали распространяться слухи о якобы отмене выплат людям со 2-й и 3-й группами инвалидности, чтобы "увеличить размер пособия" для людей с 1-й группой. Однако эту информацию официально опровергли: все социальные выплаты и льготы остаются без изменений.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. "Сегодня ряд СМИ распространили информацию о якобы возможной отмене выплат людям, имеющим 2-ю или 3-ю группу инвалидности", – говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что:

все выплаты, льготы и пенсии остаются прежними;

никаких инициатив по их отмене нет.

Минсоцполитики призвало медиа и граждан обращаться за достоверной информацией на официальные ресурсы министерства или за контактными телефонами. Информация об отмене выплат появилась после интервью народного депутата Михаила Цымбалюка, где он обсуждал возможные изменения в системе социальной поддержки.

Политик отметил, что правительство рассматривает различные сценарии реформ, в частности, потенциальное увеличение выплат для лиц с 1 группой инвалидности. Однако это могло произойти за счет уменьшения или отмены выплат для лиц с 2 и 3 группами. В своем комментарии Цымбалюк подчеркнул, что такой подход недопустим и призвал власти создать условия для трудоустройства людей с инвалидностью, вместо того чтобы забирать у них даже минимальную социальную помощь.

Эксперты отмечают, что подобные слухи могут подрывать доверие граждан к социальной политике государства. На сегодняшний день рабочая группа разрабатывает законопроект о справедливой социальной поддержке людей с инвалидностью. Главная цель – увеличение выплат, но не за счет сокращения пособия для других категорий.

Какие выплаты доступны для людей с инвалидностью

I группа (подгруппа А) : 8044,7 грн (с надбавкой по уходу);

: 8044,7 грн (с надбавкой по уходу); I группа (подгруппа Б) : 4722 грн (с надбавкой по уходу);

: 4722 грн (с надбавкой по уходу); ІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3659,55 грн (с надбавкой на уход);

: 3659,55 грн (с надбавкой на уход); ІІІ группа : 2361 грн;

: 2361 грн; ІІІ группа (одинокие, нуждающиеся в уходе) : 3187,35 грн (с надбавкой на уход);

: 3187,35 грн (с надбавкой на уход); дети до 18 лет : 2361 грн;

дети до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 2934,2 грн;

: 2934,2 грн; дети (подгруппа А) до 6 лет (с надбавкой по уходу) : 6778,7 грн;

: 6778,7 грн; дети от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 3250,7 грн;

: 3250,7 грн; дети (подгруппа А) от 6 до 18 лет (с надбавкой по уходу) : 8044,7 грн;

: 8044,7 грн; дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой : от 2479,05 до 8871,05 грн.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году пенсии ветеранов войны, принимавших участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, а тем более имеющих инвалидность, останутся без изменений. Новые нормы об ограничении выплат не относятся к этой категории граждан.

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