В Украине за долги могут "забрать все до копейки"? Объяснение заместителя министра юстиции

По состоянию на 2026 год украинские исполнители (государственные и частные) имеют полномочия арестовывать любые активы должника: от недвижимости до банковских карточек. Блокировка счетов происходит в полном объеме для обеспечения выплаты долга. Однако происходит именно блокировка имущества, а не его полное отчуждение.

Это объяснил в эфире телемарафона заместитель министра юстиции Андрей Гайченко. По его словам, на основании судебного решения или нотариальной надписи доступ к средствам и операциям может быть ограничен мгновенно.

Однако, закон предусматривает социальную защиту во время военного положения. Должник имеет право тратить с арестованного счета деньги. Сумма равна двум минимальным зарплатам – сейчас это около 15 000 грн в месяц.

Разблокировка не является автоматической. Необходимо обратиться с заявлением к исполнителю. А льготный лимит действует только для одного выбранного счета в одном банке.

Цель таких правил – найти компромисс между взысканием средств в пользу кредитора и обеспечением базовых потребностей человека.

"Пока у нас идет война, речь не идет о том, чтобы людей оставить без средств к существованию. Именно поэтому существует механизм разблокирования суммы в пределах 15 тысяч гривен в месяц", – отметил заместитель министра.

Пошаговая инструкция для должника

Издание Редпост подготовило такую пошаговую инструкцию должникам:

узнать, кто наложил арест – нужно проверить данные в приложении Дія или в Едином реестре должников;

составить заявление об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций;

отправить документы исполнителю (по почте или лично).

Следующим шагом остается ожидать решения. Исполнитель в течение двух рабочих дней должен вынести постановление и отправить его в банк для снятия частичной блокировки.

