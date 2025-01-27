В Украине взялись за нелегальные пенсии чернобыльцев: Жолнович рассказала, что будет с доплатами

В Украине взялись за нелегальные пенсии чернобыльцев: мошеннические схемы с фиктивными доплатами расследуют, а виновных привлекают к ответственности. Правительство пересматривает систему доплат, оставляя их только для действительно пострадавших и гарантирует поддержку жителям чернобыльской зоны и ликвидаторам.

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Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович на прессбрифинге "Год изменений и достижений в социальной защите". Цель этих изменений – обеспечить справедливость, прекратить махинации и улучшить социальную поддержку для людей, действительно пострадавших от последствий катастрофы.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС люди, проживавшие в зоне отчуждения и не отселенные, начали получать государственную помощь в виде доплат к пенсиям. Однако со временем, по словам Жолновича, появились манипуляции:

люди, никогда не проживавшие в чернобыльской зоне, регистрировались в непригодных для жизни домах, чтобы получить статус пострадавших;

мошеннические схемы реализовывались через суды: граждане получали право на доплаты, размер которых мог достигать трех минимальных зарплат;

организаторы таких схем предоставляли "услуги под ключ", обеспечивая людям фиктивную регистрацию и другие необходимые документы.

Министерство социальной политики уже сделало несколько важных шагов, чтобы остановить мошенничество. А именно:

расследование правоохранителей: по поручению Кабинета Министров правоохранительные органы приступили к работе по выявлению таких схем. Открыты уголовные производства, и там, где доказан факт мошенничества, виновники уже привлекаются к ответственности;

по поручению Кабинета Министров правоохранительные органы приступили к работе по выявлению таких схем. Открыты уголовные производства, и там, где доказан факт мошенничества, виновники уже привлекаются к ответственности; ответственность судей: в случаях, когда причастные судьи способствовали принятию решений в пользу мошенников, им также могут быть выдвинуты подозрения.

Чтобы восстановить справедливость и улучшить поддержку реальных пострадавших от аварии на ЧАЭС, правительство разработало несколько инициатив. Среди них:

повышение гарантий для ликвидаторов: особое внимание планируется уделить ликвидаторам катастрофы, не имеющим инвалидности, ведь именно они сейчас находятся в сложной ситуации;

особое внимание планируется уделить ликвидаторам катастрофы, не имеющим инвалидности, ведь именно они сейчас находятся в сложной ситуации; доплаты для жителей чернобыльской зоны: людям, проживавшим в зоне с 1986 по 1993 год и не отселенным, гарантируют доплаты в размере, привязанном к прожиточному минимуму;

людям, проживавшим в зоне с 1986 по 1993 год и не отселенным, гарантируют доплаты в размере, привязанном к прожиточному минимуму; изменения в законодательство: в 2025 году планируется принятие изменений в закон о социальных гарантиях для пострадавших от аварии на ЧАЭС. Это должно предотвратить мошенничество и обеспечить адресную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

По словам Жолнович, в этом году правительство предложит системное решение о социальных гарантиях для пострадавших от чернобыльской катастрофы. Законопроект будет направлен на усиление защиты реальных пострадавших и устранение возможностей для манипуляций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году Украина планирует запустить пенсионную реформу, которая сделает выплаты более справедливыми, учитывая стаж и размер взносов. Основное внимание будет сосредоточено на поддержке уязвимых групп и уменьшении специальных пенсий, что позволит направить больше ресурсов на общую систему.

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