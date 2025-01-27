Украинцам готовят масштабные пенсионные изменения: что запланировали в Минсоцполитики на 2025 год

В 2025 году Украина планирует запустить пенсионную реформу, которая сделает выплаты более справедливыми, учитывая стаж и размер взносов. Основное внимание будет сосредоточено на поддержке уязвимых групп и уменьшении специальных пенсий, что позволит направить больше ресурсов на общую систему.

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Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович на прессбрифинге "Год изменений и достижений в социальной защите". Она отметила, что главная цель реформы – сделать пенсии более адресными, учитывая два ключевых критерия:

продолжительность трудового стажа: чем больше лет человек работал, тем больший размер пенсии он получит;

чем больше лет человек работал, тем больший размер пенсии он получит; размер взносов в Пенсионный фонд: те, кто вносил больше взносов, получат более высокую пенсию.

Таким образом, пенсионная система станет более прозрачной и справедливой, ведь прекратится ситуация, когда специальные пенсионеры получают десятки тысяч гривен, в то время как обычные граждане вынуждены выживать на минимальные выплаты. Сейчас пенсии для большинства украинцев (кроме специальных категорий, таких как судьи или прокуроры) рассчитываются по формуле:

пенсия = стаж (в годах) × 1% × средняя зарплата по стране за три последних года × соотношение собственной зарплаты к средней.

Однако эта формула имеет недостатки:

средняя зарплата за три года занижает фактические размеры пенсий;

разрыв между доходами работающих и пенсионеров увеличивается из-за инфляции и роста зарплат.

В новой формуле появятся две составляющие:

базовая пенсия: это 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.). В 2025 году это 1848 грн.;

это 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас 6160 грн.). В 2025 году это 1848 грн.; страховая пенсия: она будет рассчитываться по формуле: количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год/4200.

Например, если у человека 35 лет стажа и получал среднюю зарплату, то по новой формуле его пенсия составит 6140 грн (4292 грн страховой пенсии + 1848 грн базовой пенсии). По старой формуле эта сумма составляла бы всего 4745 грн.

Впрочем, реализация новой формулы зависит от финансовых возможностей государства. Как отмечается в пояснительной записке к проекту реформы, за неимением средств введен корректирующий коэффициент финансовой устойчивости, фактически приравнивающий новую формулу к старой. Ежегодно правительство будет пересматривать, сколько средств можно выделить на пенсии и на основе этого корректировать выплаты.

Одним из ключевых элементов реформы станет сокращение многочисленных специальных пенсий, получаемых определенными категориями граждан (судьи, прокуроры, силовики). Теперь, по словам Жолнович, эти средства будут направлены на поддержку находящихся на общей пенсионной системе пенсионеров.

Власти также планируют ввести механизм адресной поддержки для наиболее уязвимых групп населения. Это позволит консолидировать разные программы социальной помощи и уменьшить разрывы между категориями пенсионеров.

Как отмечается в меморандуме с МВФ, реформа должна быть запущена до июля 2025 года. Она также предполагает уменьшение юридических рисков, возникающих из-за сложной структуры пенсионной системы, и создания более устойчивой модели. Пока проект реформы находится на стадии согласования, его еще не рассматривали в правительстве и Верховной Раде.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Ее размер составляет 2361 грн. Впрочем, деньги выдают не всем – только тем, кто может подтвердить свой статус посредством соответствующего удостоверения.

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