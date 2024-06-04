В Украине выросли зарплаты: 4 причины, чему радоваться рано

Средняя заработная плата в Украине в I квартале 2024 г. выросла на 22,5% - до 18 903 грн. Впрочем, в долларовом эквиваленте это лишь $495, а потому все еще меньше довоенного уровня. Кроме того, некоторые профессии оплачиваются слишком низко, и поэтому работодатели вынуждены платить больше, чтобы просто удержать работников.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что определенные темпы роста средней зарплаты в Украине значительно обогнали темпы инфляции, которая с января по март составила 4%, и назвал этот результат достаточно приличен.

Впрочем, есть несколько причин, почему такие данные должны вызвать сдержанную реакцию. Прежде всего, потому что из всех перечисленных Госстатом сфер экономической деятельности (а их было приведено более двух десятков) только в одной зарплате превышают эквивалент 1 тысячи долларов или евро.

"Во-вторых, средняя заработная плата в упомянутом валютном эквиваленте (495 долларов), несмотря на темпы восстановления, все еще уступает среднему показателю 2021 года (513,5 долларов)", - подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, в двух из трех сфер, где темпы роста зарплаты оказались наибольшими (по 44% в гостинично-ресторанном комплексе и на строительстве), по размеру абсолютного измерения они оказались почти в хвосте рейтинга. Поэтому речь идет не о надбавках со стороны работодателей, а о вынужденной необходимости "догонять" рыночные показатели:

в гостинично-ресторанном хозяйстве это всего 15 057 грн;

на строительстве – 14561 грн.

Еще нужно обратить внимание на то, что в сельском хозяйстве уровень средней заработной платы не дотянул даже до 15 тыс. грн, даже несмотря на увеличение на 19%. Аграриям не начинают платить больше даже несмотря на то, что эта отрасль является одним из основных "экспортных" секторов национальной экономики, а ее доля в общих объемах составляет более 60%.

"Поэтому осознаю, что невысокий уровень доходов среди работающего населения будет еще длительное время одним из самых больших для нас вызовов в экономической сфере", – резюмировал Гетманцев.

Как уже писал OBOZ.UA, украинский бизнес декларирует намерения повысить зарплаты работникам в течение 2024 года. В частности, 72% украинских компаний планируют увеличить оплату труда примерно на 11-15%, но это касается только официально трудоустроенных граждан.

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