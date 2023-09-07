Украинцы могут получить выплату более чем в 6 тыс. грн: кто может претендовать

Благотворительный фонд "Право на защиту" объявил о выплате новой помощи украинцам. Выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны, проживающие в Сумах.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета Сум. По информации властей, средства предоставят:

переселенцам, переместившимся после 24 февраля 2022;

лицам, не переезжавшим после 24 февраля 2022 года, но пострадавшим от войны (например, полностью или частично разрушенное жилье/имущество, причинение существенного вреда здоровью, смерть близких, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС);

людям, которые из-за войны выехали из своих домов, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, из-за границы).

Кроме того, претенденты должны соответствовать хотя бы одному из таких критериев:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, в частности, инвалидностью и хроническими заболеваниями. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Так, украинцам в период 3 месяцев будут предоставлять по 2220 грн на человека. То есть, в целом украинская семья сможет получить 6 660 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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