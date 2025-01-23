В Украине вводят новый вид субсидий: кто получит, все условия и подробности
В Украине уже с 29 января появится новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер такой выплаты будет определяться индивидуально. Но в программе есть ряд условий, который распространяется на всех ее участников, объяснили в Министерстве социальной политики. OBOZ.UA собрал главную информацию.
Сумма компенсации на аренду: как определят размер выплат?
- Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества средств. "Достаточность" будет определяться в результате сопоставления доходов семьи с расходами на аренду.
- Учитываться будут: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.
- Получить помощь смогут ВПЛ, чьи траты на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.
Оформление субсидий на жилье: когда и где начнется, какие документы будут нужны?
- С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение новой субсидии.
- Субсидию на аренду можно будет оформить в сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ), а также онлайн через портал электронных услуг ПФУ. В случае оформления онлайн понадобится электронная подпись и у владельца жилья, и у ВПЛ.
- В обязательном порядке понадобятся такие документы: договор найма (по установленной форме) и заявление (также по установленной форме). Кром того, в случае необходимости нужно будет предоставить копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-либо особые обстоятельства.
- Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом.
- В случае, если собственник жилья находится в другом регионе или за границей, подать заявление можно онлайн. Подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.
Субсидия на аренду жилья: что еще нужно знать?
- В рамках программы намерены компенсировать ставку налога, который должен платить арендодатель, – чтобы стимулировать заключать официальные договоры аренды. "Это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы завтра семью ВПЛ не выселили, не подняли арендную плату вдвое", – объясняла замминистра соцполитики Дарина Марчак.
- В Кабмине уверены, что компенсация также защитит арендодателя – от неуплаты арендаторами-ВПЛ арендной платы или коммунальных услуг.
- С января-2025 программа предоставления субсидий на жилье для ВПЛ действует во всех регионах Украины (с октября-2024 распространялось только на 9 "пилотных" областей).
Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.
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