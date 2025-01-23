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В Украине вводят новый вид субсидий: кто получит, все условия и подробности

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
4,1 т.
Кто в Украине может получить субсидии на аренду жилья

В Украине уже с 29 января появится новый вид субсидийна аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер такой выплаты будет определяться индивидуально. Но в программе есть ряд условий, который распространяется на всех ее участников, объяснили в Министерстве социальной политики. OBOZ.UA собрал главную информацию.

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Новую субсидию получат далеко не все ВПЛ: кому именно дадут деньги на аренду?

  • Получить выплату могут только те ВПЛ, которые выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а также те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.
  • Получатели субсидии могут уже арендовать жилье или только собираться это сделать. При этом главным условием для выделения помощи будет заключенный договор об аренде.
  • ВПЛ не должны получать ежемесячную "переселенскую выплату" (3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).
  • Компенсировать аренду будут только в том в случае, если арендатор (ВПЛ) и его арендодатель не связаны родственными отношениями.
  • Арендодатель также не может участвовать в программе "Прихисток", которая позволяет ему получать компенсацию за прием переселенцев.

Обратите внимание: семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Сумма компенсации на аренду: как определят размер выплат?

  • Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества средств. "Достаточность" будет определяться в результате сопоставления доходов семьи с расходами на аренду.
  • Учитываться будут: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.
  • Получить помощь смогут ВПЛ, чьи траты на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.

Оформление субсидий на жилье: когда и где начнется, какие документы будут нужны?

  • С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение новой субсидии.
  • Субсидию на аренду можно будет оформить в сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ), а также онлайн через портал электронных услуг ПФУ. В случае оформления онлайн понадобится электронная подпись и у владельца жилья, и у ВПЛ.
  • В обязательном порядке понадобятся такие документы: договор найма (по установленной форме) и заявление (также по установленной форме). Кром того, в случае необходимости нужно будет предоставить копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-либо особые обстоятельства.
  • Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом.
  • В случае, если собственник жилья находится в другом регионе или за границей, подать заявление можно онлайн. Подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

Субсидия на аренду жилья: что еще нужно знать?

  • В рамках программы намерены компенсировать ставку налога, который должен платить арендодатель, – чтобы стимулировать заключать официальные договоры аренды. "Это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы завтра семью ВПЛ не выселили, не подняли арендную плату вдвое", – объясняла замминистра соцполитики Дарина Марчак.
  • В Кабмине уверены, что компенсация также защитит арендодателя – от неуплаты арендаторами-ВПЛ арендной платы или коммунальных услуг.
  • С января-2025 программа предоставления субсидий на жилье для ВПЛ действует во всех регионах Украины (с октября-2024 распространялось только на 9 "пилотных" областей).

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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