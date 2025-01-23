В Украине вводят новый вид субсидий: кто получит, все условия и подробности

В Украине уже с 29 января появится новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Размер такой выплаты будет определяться индивидуально. Но в программе есть ряд условий, который распространяется на всех ее участников, объяснили в Министерстве социальной политики. OBOZ.UA собрал главную информацию.

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Новую субсидию получат далеко не все ВПЛ: кому именно дадут деньги на аренду? Получить выплату могут только те ВПЛ, которые выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины , а также те, чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.

, а также те, чье жилье или непригодно для проживания. Получатели субсидии могут уже арендовать жилье или только собираться это сделать. При этом главным условием для выделения помощи будет заключенный договор об аренде .

. ВПЛ не должны получать ежемесячную "переселенскую выплату" (3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).

(3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий). Компенсировать аренду будут только в том в случае, если арендатор (ВПЛ) и его арендодатель не связаны родственными отношениями .

. Арендодатель также не может участвовать в программе "Прихисток", которая позволяет ему получать компенсацию за прием переселенцев. Обратите внимание: семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Сумма компенсации на аренду: как определят размер выплат?

Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества средств. "Достаточность" будет определяться в результате сопоставления доходов семьи с расходами на аренду .

. Учитываться будут: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.

уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ. Получить помощь смогут ВПЛ, чьи траты на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.

Оформление субсидий на жилье: когда и где начнется, какие документы будут нужны?

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение новой субсидии.

внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на назначение новой субсидии. Субсидию на аренду можно будет оформить в сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ), а также онлайн через портал электронных услуг ПФУ. В случае оформления онлайн понадобится электронная подпись и у владельца жилья, и у ВПЛ.

Пенсионного фонда (ПФУ), а также В случае оформления онлайн понадобится электронная подпись и у владельца жилья, и у ВПЛ. В обязательном порядке понадобятся такие документы: договор найма (по установленной форме) и заявление (также по установленной форме). Кром того, в случае необходимости нужно будет предоставить копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-либо особые обстоятельства.

Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом .

. В случае, если собственник жилья находится в другом регионе или за границей, подать заявление можно онлайн. Подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

Субсидия на аренду жилья: что еще нужно знать?

В рамках программы намерены компенсировать ставку налога, который должен платить арендодатель, – чтобы стимулировать заключать официальные договоры аренды. "Это единственный инструмент юридической защиты внутренне перемещенных лиц от того, чтобы завтра семью ВПЛ не выселили, не подняли арендную плату вдвое", – объясняла замминистра соцполитики Дарина Марчак.

В Кабмине уверены, что компенсация также защитит арендодателя – от неуплаты арендаторами-ВПЛ арендной платы или коммунальных услуг.

– от неуплаты арендаторами-ВПЛ арендной платы или коммунальных услуг. С января-2025 программа предоставления субсидий на жилье для ВПЛ действует во всех регионах Украины (с октября-2024 распространялось только на 9 "пилотных" областей).

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутреннего перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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