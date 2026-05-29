В Украине ввели жесткие правила для больничных: кого заставят возвращать деньги

В Украине усилили контроль за оформлением и выплатой больничных. Теперь должно стать сложнее оформить фиктивные справки о нетрудоспособности, ведь правительство прописало механизм практической реализации новых жестких правил. В случае разоблачения фейковой выдачи, врач или больница будут вынуждены вернуть бюджету средства, выделенные на страховую выплату по больничному.

Соответствующие изменения в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" вступили в силу еще с 1 апреля 2026 года. Теперь же, в мае-2026 Кабинет министров принял изменения в постановление КМУ от 03.03.2023 № 185, которые фактически объясняют, как новые правила будут работать на практике.

Стоит понимать, что непосредственно для работников правила больничных формально не меняются. Однако поскольку возрастает вероятность проверок, возможны задержки выплат в спорных случаях.

Новые правила больничных: главные изменения

Проверять будут не только сам больничный лист, но и документы, на основе которых его выдали . Например, медицинское заключение врача о том, что человек действительно временно не может работать.

К проверкам будут привлекать отдельных уполномоченных врачей . Их будут выбирать через электронную систему здравоохранения.

Главная новация – принцип экстерриториальности. Это означает, что больничный, выданный в Киеве, может проверять врач, например, из Львова или Одессы и наоборот.

Детали и зачем это нужно

Идея в том, чтобы уменьшить риск договоренностей "на месте" между пациентом и врачом. Врачи-проверяющие будут видеть деперсонализированные данные – без ФИО и другой персональной информации пациента.

Если человек или медучреждение не согласятся с результатами проверки, решение можно будет обжаловать. Впрочем, согласно закону, который заработал в апреле, если больничный признают необоснованным, платить придется медучреждению или врачу – такая финансовая ответственность вводится впервые.

Оформление бумажных больничных разрешат только в случаях, когда невозможно сформировать электронный документ. Порядок их выдачи определит Министерство здравоохранения Украины.

Такая норма будет действовать временно – во время военного положения и еще три месяца после его завершения. А в дальнейшем все без исключения больничные листы будут электронными.

