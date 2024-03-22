В Украине ввели новые выплаты: кто будет получать до 11,1 тыс. грн в месяц

В Украине ввели новый вид социальной помощи для семей, которые временно предоставили дом ребенку. Размер выплаты составит от 6,4 тыс. до 11,1 тыс. грн в месяц.

Помощь "Ребенок не один" назначается на детей, которые остались без родительской опеки, но еще не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа. Процесс присвоения ребенку такого социального статуса обычно занимает до 6 месяцев – вот на этот период и будет назначаться помощь, поясняют в пресс-службе Минсоца.

Размер выплаты составляет:

для детей до 6 лет – 6 407,5 грн

для детей от 6 до 18 лет – 7 990 грн

для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970, 5 грн

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 грн

Обратиться с заявлением о назначении такой помощи на 6 месяцев в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительных органов территориальных общин может:

человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине.

представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

Оказание помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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