В Украине введут новые штрафы: кого и как накажут из-за укрытий

В Украине вскоре вступит в силу закон, согласно которому начнут штрафовать за недопуск к укрытиям. Речь идет о штрафах до 8500 гривен, а в случае гибели человека – о лишении свободы сроком до 8 лет. Но будут штрафовать исключительно руководителей учреждений, на чьем балансе находится то или иное укрытие, впрочем, и это не будет означать, что без помех можно будет попасть во все без исключения объекты защитного фонда.

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Об этом OBOZ.UA сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Так, 29 января президент Владимир Зеленский подписал Закон 4200-IX - О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, который Парламент принял 9 января в этом году.

"Законом предусмотрены штрафы и уголовная ответственность за недопуск к укрытиям. В случае необеспечения доступа к укрытиям – штраф от 1700 до 3400 грн. За нарушение правил содержания укрытий, что делает их непригодными — от 2550 до 5100 грн. За повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 грн. А в случае, если все это привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет", – отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что ответственность будут нести не работники органов и учреждений, по тем или иным причинам не допустившие туда граждан, а исключительно руководители учреждений, на балансе которых находится укрытие. В то же время законодательство не содержит четких норм по организации доступа к укрытиям. Это может осложнить применение новых норм на практике. Закон направлен на повышение безопасности граждан, однако его реализация нуждается в дополнительных уточнениях и контроле, отметила нардепка.

По ее словам, понести административную или уголовную ответственность могут лица, ответственные только за сооружения, внесенные в фонд защитных сооружений гражданской защиты. В то же время, недавнее исследование, проведенное волонтерами Центра гражданских свобод ОЗОН, показало, что в среднем от трети до половины укрытий, обозначенных на онлайн-картах, не существуют или закрыты. Шуляк подчеркнула, что в Киеве открыты только 62,6% укрытий, а их общее состояние эксперты оценили всего в 3 балла из 10. В Черкассах этот показатель составляет 48,5%, в Виннице – 50%, а в Николаеве открытыми оказалась лишь треть укрытий.

Худшая ситуация в Чернигове, где из 28% укрытий, указанных на карте, открытыми оказались только 15,6%. Именно поэтому в Украине планируется проведение инвентаризации всех укрытий и внесение их в специальный реестр. Елена Шуляк также обратила внимание на то, что даже открытые укрытия часто не отвечают минимальным требованиям. В большинстве из них нет исправной вентиляции, туалетов, мест для сидения, запаса питьевой или технической воды.

Доступность для людей с инвалидностью или с домашними животными также остается проблемой, хотя приказ МВД Украины от 2024 официально позволяет находиться в укрытиях с животными. Парламентария пояснила, что для исправления ситуации в конце 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №11345. Документ предусматривает:

проведение инвентаризации всех укрытий и создание специального реестра;

обустройство современных центров безопасности по европейским стандартам, включающим укрытия, пожарные депо, пункты скорой помощи и полицейские станции;

техническое обновление хранилищ в соответствии с новыми государственными строительными нормами.

"Однако вопрос ответственности за недопущение людей к укрытиям оставался открытым. Законопроект об этом - №9362-1, подали в июне прошлого года и этому предшествовала этому гибель трех человек во время обстрела Киева. Охранник поликлиники не открыл им укрытие. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за оставление людей в опасности. В конце концов, документ был принят 9 января, а 29 января Президент подписал этот закон. Он вступит в силу со дня опубликования, при том что в первой версии законопроекта речь шла о вступлении в силу через три месяца со дня его опубликования", - отметила Шуляк.

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