В Украине в одной из областей аномально взлетели пенсии: схему нашли и ликвидировали, это повлияло на статистику по всей стране

В Украине в январе 2025-го едва ли не впервые снизился размер средней пенсии. Если в октябре 2024 года украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получали 5851 грн, то уже в январе этого года – 5789 грн. На статистику повлияло значительное падение среднего размера пенсий в Ровенской области. Оказалось, что еще в прошлом году в Ровенской области из-за тысяч решений судей пенсии начали поднимать тем, кто зарегистрировался в зоне радиационного загрязнения после Чернобыльской катастрофы.

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В Минсоце эту схему обнаружили и "прикрыли" изменениями в законодательство. Как результат, размер пенсий в Ровенской области снизился до обычного уровня – чуть меньше средней пенсии по стране. Однако масштабы схемы оказались столь существенными, что ее ликвидация привела к снижению средней пенсии по стране. Детальнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Аномальная статистика Ровенской области

И хотя в среднем по стране пенсия снизилась, с октября в большинстве регионов средний размер пенсий наоборот возрос. К примеру, в Черкасской области – с 5098 до 5126 грн, в Кировоградской – с 5202 до 5234 грн. Уменьшение средней пенсии по стране объясняется в первую очередь изменением размера пенсий в Ровенской области. Так, в среднем в октябре здесь платили 7276,89 грн пенсии, а с 1 января 2025-го – уже 5159,85 грн.

Именно в Ровенской области судьи принимали решение о "чернобыльских" доплатах в среднем в 16 тыс. грн (две минималки) для тех, кто зарегистрировал свое место жительства в зоне загрязнения. Напомним, по состоянию на январь 2022 года в Украине пенсию с доплатой за проживание в зоне загрязнения получали всего 10,3 тыс. человек, а уже в 2023-м это число достигло более 100 тыс., а в 2024-м – 135 тыс. человек (цифры получены в ответ на запрос OBOZ.UA). Если раньше ежемесячно на доплаты тратили 51 млн. грн., то в 2024-м расходы выросли до 1,3 млрд грн.

Как видно на графике, уже с 2023-го средняя пенсия в Ровенской области начала расти темпами, значительно опережающими рост средней пенсии по стране. В результате статистика Ровенской области стала яркой иллюстрацией новой пенсионной схемы.

На своем "пике", в октябре 2024 года, средняя пенсия в Ровенской области уже значительно превышала показатель по стране. И это при том, что в Ровенской области средняя зарплата ниже, чем средняя по стране. Никаких экономических причин такой аномальной статистики нет.

С января 2022 по октябрь 2024 средняя пенсия по стране увеличилась на 46%. В то же время за этот же период средняя пенсия в Ровенской области взлетела на 114%. Конечно, пенсионеры в Ровенской области не стали богаче. Больше стали зарабатывать участники пенсионной схемы, которую ликвидировали только в прошлом году.

Как работала схема

Суть схемы: пенсионеры, никогда не проживавшие в зоне радиационного загрязнения, регистрировались в населенных пунктах, относящихся к таким зонам. Затем они обращались в суд и потребовали пересмотреть им пенсии, как пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС. После инициированных Минсоцом изменений для получения "чернобыльской доплаты" необходимо доказать факт проживания в зоне радиационного загрязнения не менее трех лет по состоянию на 1993 год. Также будут проверяться факт регистрации в помещении, пригодном для проживания, отсутствие фактов массовой прописки лиц на одной жилой площади.

Эти требования фактически "сломали" схему. И раньше в судах удавалось устанавливать, что пенсионер зарегистрировался в загрязненной зоне фактически накануне обращения в суд. Например, в материалах дела № 460/13230/24 говорится:

"Суд считает необходимым отметить, что с момента аварии на ЧАЭС и до 14.10.2024 истец вообще не поживала и не работала в зоне гарантированного добровольного отселения. Период ее проживания в населенном пункте, отнесенный к зоне гарантированного добровольного отселения, на момент обращения в суда, составляет менее месяца. Такие обстоятельства указывают на недобросовестность поведения истца".

Похожее заключение суда есть и в материалах дела 460/13646/24: "С момента аварии на ЧАЭС и до 22.10.2024 истец вообще не проживал и не работал в зоне гарантированного добровольного отселения. Период его проживания в населенном пункте, отнесенный к зоне гарантированного добровольного отселения, на момент обращения в суд составляет менее месяца".

И таких дел – сотни. Однако еще тысячи – дела, которые судьи рассматривали менее тщательно. Именно это и привело к искажению статистики.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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