В Украине в очередях на квартиры - 600 тысяч семей: раскрыты результаты єОселі за два года

В течение 2024 года по государственной ипотечной программе єОселя оформили 14 тысяч льготных кредитов на жилье, то есть более чем вдвое больше, чем в предыдущем году. Впрочем, это помогло решить проблемы только 2% стоящих в квартирной очереди граждан.

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Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отметила, что в очереди за квартирами от государства стоят 600 тыс. граждан.

"В первый год работы (с октября 2022 по декабрь 2023 года) украинцам выдали чуть более 6 тысяч кредитов общей суммой почти в 10 млрд. По сравнению с 2021 и 2020 годом, когда программы еще просто не было, это очень хороший показатель. В 2024 году, то есть на второй год программы, украинцам выдали почти 14 тысяч льготных кредитов на общую сумму более 22 млрд гривен. Это больше чем вдвое, если сравнивать с прошлым годом", – подчеркнула Шуляк.

Нардепка назвала достаточно успешным показателем. Но, несмотря на это, программу трудно назвать эффективной.

"Если сравнить с общим количеством граждан, которые десятилетиями состоят на учете - стоят в так называемых "квартирных очередях", то становится очевидно, что программа хотя и есть, но до эффективности ей еще далеко. Считайте сами - сегодня в квартирных очередях стоят в среднем 600 тысяч украинцев. А это значит, что єОселя за два года работы решила жилищный вопрос только 2% украинцев", – говорит Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что пока программа почти недоступна для внутренне перемещенных лиц – єОселей воспользовалась только 291 семья с таким статусом. Среди ветеранов программа не пользуется популярностью – среди этой категории ею воспользовались только 270 семей.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине не будут увеличивать выплаты за поврежденное войной жилье, поскольку государство не может себе этого позволить. Пока максимальная сумма выплат составляет 500 тыс. грн за дом и 350 тыс. грн. за квартиру.

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