Выплаты за поврежденное войной жилье не будут увеличивать: "слуга народа" назвала причину

В Украине не будут увеличивать выплаты за поврежденное войной жилье. Причина – государство не может себе этого позволить.

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Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает "Укринформ". Она напомнила, что в настоящее время максимальная сумма выплат составляет:

500 тыс. грн за дом;

350 тыс. грн за квартиру.

"На сегодня согласованы заявки на почти 8 млрд грн для выплат за поврежденное жилье. Компенсации согласовали более 73 тыс. украинских семей, которые получили или получат эти средства для проведения ремонта. ... К сожалению, государство пока не может позволить себе выплачивать больше за поврежденное жилье", – сказала Шуляк.

При этом она подчеркнула: в настоящее время выдано уже более 11 тыс. жилищных сертификатов за уничтоженное или разрушенное жилье. Их общая сумма составила 17,2 млрд грн.

В то же время, признала нардеп, сколько денег будет предусмотрено на реализацию программы в 2025 году, сейчас сказать сложно. Ведь:

Она предложила направить на єВідновлення 10 млрд грн, а Министерство восстановления еще больше – более 40 млрд грн.

Но проект бюджета сейчас готовиться к рассматрению в Верховной Раде, и "сумма может быть меньше запланированной".

Напомним: программа єВідновлення – это инициатива, которая позволяет украинцам, потерявшим свои дома из-за войны, получить сертификаты на возмещение стоимости разрушенного жилья. Эти сертификаты выдаются на определенную сумму в зависимости от оценки потерь. Средства можно использовать для покупки нового жилья.

Владельцы сертификатов єВідновлення могут использовать их для покрытия первого взноса за ипотеку в программе єОселя, а остальную сумму взять в кредит на выгодных условиях. Кредитная ставка зависит от льготной категории и может составлять 3 или 7%, что делает программу еще более привлекательной для многих украинцев.

Все операции осуществляются через приложение Дія, что делает процесс более простым и доступным для граждан. В приложении можно получить жилищный сертификат, оформить документы на ипотеку и следить за своими платежами онлайн. Этот цифровой подход минимизирует бюрократические процедуры и ускоряет принятие решений.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале октября же программу єВідновлення обновили. Теперь заявление на получение компенсации за уничтоженное жилье можно подать через Дію и "ЦНАП" (Центр предоставления админуслуг).

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