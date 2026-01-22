В Украине ужесточили требования для выхода на пенсию: нужно больше стажа, чем в среднем успевают заработать украинцы

В Украине для выхода на пенсию в 60 лет с января 2026-го нужно иметь не менее 33 лет стажа. При этом средний стаж, который успевает заработать украинец, составляет 32 года и 9 месяцев.

Те, кто не имеет достаточно стажа, вынужден работать до 63 или 65 лет. "Средняя продолжительность страхового стажа лиц, которым в 2025 году назначена. Пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", составляет 32 года 9 месяцев", – сообщили в ПФУ в ответе на запрос OBOZ.UA.

Постепенное повышение требований к стажу ввели еще в 2017-м. Тогда установили, что для выхода на пенсию в 60 лет надо иметь 25 лет стажа, однако ежегодно требование будет расти на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет в 2028-м.

Параллельно растет и требование для выхода на пенсию в 63 года – с 15 (в 2017-м) до 25 лет (в 2028-м). Неизменным остается лишь предел для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа .

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Итак, в 2026-м украинцы, которым исполняется 60 лет, смогут выйти на пенсию при наличии 33 лет стажа. Если стажа меньше, придется платить или работать до 63 или до 65 лет.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028-го выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь и менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ, докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определённого в договоре, но не менее 1 года. Платить единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 апреля 2024 года – 1760 грн)", – объясняют в ПФУ.

Украинцы также могут "докупить" страховой стаж за прошлые годы. Сумма уплаченного ЕСВ в таком случае будет вдвое выше. С 1 апреля 2024 года размер такого страхового взноса в месяц составляет 3520 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

