В Украине урежут космические пенсии прокуроров: Жолнович назвала главные методы

Украинских чиновников, в частности прокуроров, могут лишить огромных пенсий и запретить им ранний выход на пенсию. Кроме того, выплаты по инвалидности уравняют практически для всех категорий граждан.

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Об этом на онлайн-презентации достижений Министерства социальной политики заявила глава ведомства Оксана Жолнович. Она пояснила, что для этого следует принять соответствующий правительственный законопроект.

"Что касается пенсий по инвалидности высокопоставленным должностным лицам, то мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все обсчитываются по инвалидности по общему правилу. Когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то не важно, это прокурор, или это какой-то специалист по учету, или журналист. Это не имеет значения, мы должны рассчитывать собственно потребность в поддержке, а не какой-то спецстатус", - подчеркнула глава Минсоца.

По словам Жолновича, правительственный законопроект уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности независимо от статуса. Впрочем, новые правила не будут распространяться на участников боевых действий, для которых поддержка будет сохранена отдельно.

"Второе – для того, чтобы обеспечить справедливость в общей системе спецпенсий, когда отдельные категории пенсионеров выходят на пенсию быстрее и расчет ее производится по более высоким параметрам, чем по общему правилу, мы соответственно в законе о госбюджете, а также в специальном постановлении ограничили коэффициентами все пенсии, составляющие выше 23 тыс. грн. Это, как правило, будут прокуроры и другие топ-чиновники, которые получали очень высокие пенсии", – отметила министерша.

Она добавила, что такие обычно назначаются в результате судебных решений. Поэтому правительство хочет лишить смысла любых манипуляций, в том числе и с судами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, пока громкие скандалы по назначению прокурорам пенсии благодаря статусу лица с инвалидностью не привели к системным изменениям. Новые прокуроры с инвалидностью, которые через суды требуют пенсию, имея всего 10 лет стажа (и недавно достигнув 30-летия), продолжают появляться даже в 2025 году.

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