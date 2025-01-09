Прокуроры продолжают получать космические пенсии благодаря инвалидности: закон так и не изменили, а увольнения затронули только топ-руководителей

Громкие скандалы вокруг назначения прокурорам пенсии из-за статуса лица с инвалидностью не привели к системным изменениям. Новые прокуроры с инвалидностью, которые через суды требуют пенсию, имея всего лишь 10 лет стажа (и недавно достигнув 30-летия), появляются даже в 2025 году. Законопроект правительства, который должен отменить для прокуроров право выходить на пенсию с 10 годами стажа, имея инвалидность, до сих пор не приняли во втором чтении.

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Продолжают выигрывать суды против Пенсионного фонда также и судьи, благодаря своим коллегам задним числом получают от ПФУ миллионы гривен. И хотя правительство и ввело ограничения на большие пенсии, это решение также могут быть отменены в судах, как ранее отменяли законодательное ограничение пенсий в размере 10 прожиточных минимумов.

О том, почему скандал не привел к кардинальным изменениям и как прокуроры продолжают судиться с ПФУ, читайте в материале OBOZ.UA.

Хмельницкая областная прокуратура: за нарушение наказали только руководство

Больше всего прокуроров с инвалидностью обнаружили в Хмельницкой (29%) и Черкасской (27%) областях. OBOZ.UA исследовал, как изменилась ситуация спустя несколько месяцев после скандальных увольнений и проверок. К сожалению, оказалось, что все изменения коснулись только областного руководства. Прокуроры с инвалидностью продолжают работать (здесь следует отметить, что нарушения при получении статуса лица по инвалидности еще нужно доказать), а главное – нет никаких законодательных изменений. Прокуроры по-прежнему могут рано выходить на пенсию и получать десятки тысяч гривен, параллельно продолжая работать.

Из-за пенсионных прокуроров без должностей остались областные прокуроры в целом ряде регионов. Глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник был уволен еще в октябре 2024-го. Его заменили прокурором, у которого инвалидности нет. Исполняет обязанности областного прокурора Игорь Пятковский. Ему 44, однако пенсию он еще не получает и инвалидность не оформил. Не получает пенсию и его 40-летний заместитель Александр Самбир. "Чистки" закончились на уровне топ-руководства.

В структуру Хмельницкой областной прокуратуры входят шесть окружных прокуратур. И пять из шести руководителей получают пенсию. При этом, большинство получает десятки тысяч гривен от Пенсионного фонда с момента, когда им еще не исполнилось 40 лет.

Например, руководитель Волчанской окружной прокуратуры Сергей Стецюк получает пенсию с 2016-го, судя по его декларации. Сейчас прокурору 46 лет, а пенсию ему назначили в 39 лет. Как и его коллеги, пенсию Стецюк получил благодаря судам. В материалах дела 672/1231/17 есть упоминание об обстоятельствах назначения выплаты. Так, 17 октября 2016 года прокурор получил от МСЭК справку АВ №0842705 об установлении ІІ группы инвалидности общего заболевания. А уже на следующий год прокурор пришел в управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области и попросил перевести его на прокурорскую пенсию. В 2023 году Стецюк получал пенсию в размере 20,9 тыс. грн (декларацию за 2024-й он еще не подавал). Зарплата Стецюка за прошлый год – в среднем 125,3 тыс. грн в месяц.

Руководитель Летичевской окружной прокуратуры Сергей Сухоребрый впервые задекларировал свою пенсию в 2018 году. Тогда ему было всего 43 года. Но в отличие от своего коллеги, он не стал повышать себе пенсию через суд. В 2023-м (декларация за 2024-й еще не опубликована) в среднем Сухоребрий получал 7,1 тыс. грн пенсии. Такую пенсию прокурор может получать, например, в случае, если он имеет инвалидность, но через суд не перешел на прокурорскую пенсию. Средняя зарплата Сухореброго – 127,8 тыс. грн в месяц.

Тогда ему было всего 43 года. Но в отличие от своего коллеги, он не стал повышать себе пенсию через суд. В 2023-м (декларация за 2024-й еще не опубликована) в среднем Сухоребрий получал 7,1 тыс. грн пенсии. Такую пенсию прокурор может получать, например, в случае, если он имеет инвалидность, но через суд не перешел на прокурорскую пенсию. Средняя зарплата Сухореброго – 127,8 тыс. грн в месяц. А вот руководитель окружной прокуратуры Хмельницкого Иван Комар в 2023 году в среднем получал пенсию в размере 20,9 тыс. грн. Пенсию он начал декларировать с 2022 года, когда ему было 39 лет. Ранее в СМИ сообщали о том, что у Комара также есть инвалидность.

Руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры Сергей Наконечный получает пенсию с 2020 года. Ее он также получил через суд: добился, чтобы к нему не применялось новое требование по стажу и получил выплату , имея чуть более 20 лет стажа. Средняя пенсия Наконечного за 2023-й – 20,9 тыс. грн в месяц, а зарплата – 108 тыс. грн. грн в месяц.

, имея чуть более 20 лет стажа. Средняя пенсия Наконечного за 2023-й – 20,9 тыс. грн в месяц, а зарплата – 108 тыс. грн. грн в месяц. Его коллега, руководитель Шепетовской окружной прокуратуры Роман Олийнык, имел такую же пенсию в 20,9 тыс. грн. При этом, судя по декларациям, выплаты от ПФУ он получает с 2020 года. Информация об инвалидности прокурора в судебном реестре отсутствует.

А вот в Черкасской области ситуация кардинально отличается. Руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова уволилась еще в октябре. И.о. областного прокурора Ярослав Голинский, в отличие от Шевцовой, инвалидности не имеет. Спецпенсионеров также нет среди заместителей руководителя областной прокуратуры. А среди окружных прокуроров есть, по меньшей мере, один ранний пенсионер.

Так, председатель Черкасской окружной прокуратуры Андрей Замотайло с июня 2014 года получает пенсию по инвалидности (тогда ему было 30 лет), а с сентября 2017-го (тогда ему было 33 года) он перешел на прокурорскую спецпенсию. В 2023-м Замотайло получал в среднем. 20,9 тыс. грн. пенсии ежемесячно и 114,1 тыс. грн. зарплаты.

Что придумали в Кабмине и почему это может не сработать

В Украине по инициативе правительства внесли ограничения на максимальный размер пенсии. Ограничения предусмотрели в бюджете на 2025 год. Речь идет о таких нововведениях:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн) – 0,4;

в части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3;

к части пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн) и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2;

к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

"Итак, дифференциация размеров пенсий остается, но (с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и – главное – справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий) в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", – пояснили в Минсоцполитики.

Но проблема заключается в том, что пенсии в Украине уже ограничены размером 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). Но эти ограничения в судах отменяются. Уже сейчас принято около 600 тыс. решений о перерасчете пенсий (часть этих решений сняла ограничения по максимальному размеру пенсии).

Новое ограничение правительства также могут отменить в судах. На "специальные" пенсии в 2024-м потратили 119,3 млрд грн. Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня ниже фактического прожиточного минимума (а это около 6 тыс. грн).

Действующее законодательство до сих пор позволяет "особым" пенсионерам получать пенсии, имея всего 10 лет стажа. При том, если обычный пенсионер в лучшем случае может претендовать на пенсию, размер которой будет на уровне 30% заработка, "специальные пенсионеры" получают пенсию в размере до 90% зарплаты.