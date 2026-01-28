В Украине сократилось количество пенсионеров: что произошло и сколько их осталось

В Украине по состоянию на 1 января 2026-го пенсию получают 10 млн 167 тыс. украинцев. А еще год назад эта цифра составляла 10 млн 343 тыс. Для сравнения: еще пять лет назад, в январе 2021-го, пенсию в Украине получали 11 млн 130 тыс. человек.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Всего за пять лет статистика изменилась так:

общее количество пенсионеров сократилось на 8,65% (с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.)

(с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.) количество "обычных" пенсионеров сократилось на 11,2% (с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.)

(с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.) количество пенсионеров по инвалидности снизилось на 1,08% (с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.)

(с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.) количество пенсионеров по выслуге лет – на 14,73% (с 604,1 тыс. до 515,1 тыс.)

Такая ситуация объясняется общей депопуляцией, ужесточением требований для выхода на пенсию (об этом – читайте далее в тексте). Едва ли не самые большие факторы – полномасштабная война, оккупация отдельных районов, значительное количество беженцев.

Рост требований по стажу приводит к сокращению количества пенсионеров

В Украине с 2017-го ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году надо иметь не менее 32 лет стажа, в 2028-м – уже 35 лет. Это требование для выхода на пенсию в 60 лет, и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Итак, чтобы получить пенсию в 60, надо непрерывно работать минимум с 25 лет. К тому же важно не просто работать, но и платить взносы со своей зарплаты.

Кроме того, в Украине происходит общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако также из-за роста уровня смертности, сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшая работница "Укрпочты" подала иск против компании спустя семь лет после своего увольнения. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в 2018 году, а в 2025-м заявила, что ее уволили без всякой причины, и в суде потребовала 673,8 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!