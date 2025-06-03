В Украине собираются ужесточить наказание за нарушение санкций: нардепы проголосовали за законопроект Зеленского

Народные депутаты 3 июня поддержали в первом чтении президентский законопроект №12406, который устанавливает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. Документ, в частности, криминализует нарушения и обход санкций – прежде всего, финансовых. А также устанавливает ответственность за такие нарушения – при чем как преднамеренные, так и совершенные по неосторожности.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его информации, за законопроект проголосовали 254 народных депутата (поименное голосование будет доступно позже).

Железняк отметил: принятый документ также предусматривает введение стоимостного порога в 151,4 тыс. грн для отграничения мелких нарушений. А кроме того, обязательное дополнительное наказание – в виде:

Запрета на профессиональную деятельность до 15 лет.

В отдельных случаях – конфискации имущества.

При этом нардеп подчеркнул: также предусматривается ответственность юридических лиц. В частности, в виде:

Штрафа.

Конфискации.

Ликвидации.

Кроме того, отмечается, в случае вступления документа в силу, его действие будет распространятся не только насамих подсанкционных лиц. Субъектама правонарушения будут также определятся также третьи лица.

Отметим: принятие нардепами законопроекта в первом чтении – т.е., за основу – не означает его автоматического вступления в силу. Для этого он должен пройти еще ряд процедур. Среди которых:

подготовка ко второму чтению;

принятие в целом;

подписание главой парламента;

подписание президентом;

публикация в официальном издании.

Как сообщал OBOZ.UA, сам же Зеленский ранее сообщил, что США и ЕС начали согласовывать будущие санкции против России. По его словам, введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат.

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