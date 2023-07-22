В Украине с августа заберут помощь у части переселенцев: кого коснется

В Украине с 1 августа перестанут платить выплаты тем переселенцам, которые длительное время находятся за границей. Помощь выплачивается только внутренним переселенцам, поэтому беженцы не имеют на нее права.

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Как передает "Укринформ", об этом замминистра соцполитики Дарья Марчак заявила в эфире телемарафона. "У нас есть информация, что значительное количество граждан, выехавших в другие страны, получают выплаты как ВПЛ", – отметила она.

Фактически они получают и выплаты как переселенцы, и помощь от того государства, куда они отправились. Стоит отметить, что иностранные государства также предоставляют помощь украинцам только до тех пор, пока они находятся на их территории.

"И поскольку помощь на жительство направлена именно внутренне перемещенным лицам, постановление (от 11.07.2023 г. №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц") уточняет этот параметр: если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет производиться выплата", – пояснила она.

Марчак отметила, что информация о прекращении выплат украинцам будет донесена через средства связи – по электронной почте, по телефону и тому подобное. Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила выплат ВПЛ. Часть переселенцев рискует потерять помощь.

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