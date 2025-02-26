В Украине резко возросло количество автомобилистов-должников: где чаще всего не платят штрафы

Украинцы массово накапливают долги за нарушение ПДД. С начала полномасштабной агрессии России количество неуплаченных штрафов ПДД выросло в 2,4 раза, заметнее всего – в Днепропетровской области и Киеве.

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Согласно данным Опендатабот, всего в 2024 году в Едином реестре должников было зафиксировано 735 384 новых долгов из-за неуплаченных штрафов ПДД . Причем почти 83% всех должников – это мужчины.

В целом по состоянию на конец прошлого года в реестре насчитывается 1,8 млн. штрафов. Количество производств из-за неуплаченных штрафов стабильно растет – в прошлом году долгов увеличилось на треть, а по сравнению с 2021 годом – в 2,4 раза.

Мужчины гораздо чаще не платят штрафы за ПДД – на них приходится 83% всех долгов. Хотя доля нарушений среди женщин за три года выросла почти вдвое – с 9% в 2021 году до 17%. Впрочем, общее количество активных водителей в Украине неизвестно, поэтому нельзя сказать, кто чаще нарушает правила дорожного руку – мужчины или женщины.

В тройку регионов-лидеров, где чаще всего штрафы ПДД просрочиваются, попали Днепропетровщина (10,4%), Киев (10,3%) и Одесская область (7,8%). Также следует отметить, что в прошлом году количество нарушений ПДД возросло во всех областях Украины, кроме Харьковской (-2%), но заметнее всего – на Тернопольщине (+81%), Ивано-Франковской (+60%) и Закарпатье (+57%).

Также в Закарпатской области сильно увеличилось просроченных и неуплаченных штрафов - в 5 раз. Также заметно возросло их количество в Одесской и Тернопольской областях – почти вчетверо в каждой.

В трех регионах – в Луганской, Донецкой и Херсонской областях таких производств уменьшилось на 89,7%, 30,4% и 27,2% соответственно. Впрочем, достоверных данных с временно оккупированных территорий и приближенных к боевым действиям не существует.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские автомобилисты, нарушившие правила дорожного движения, будут получать в действии фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.

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