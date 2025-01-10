Для украинских водителей обновили оповещение о штрафах: что будет приходить в Дії

Украинские водители, которые нарушили правила дорожного движения, будут получать в Дії фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.

Видео дня

Об этом сообщили в самой Дії. Там напомнили, что ранее к штрафам прикреплялось текстовое объяснение с указанием:

самого нарушения;

времени и места произошедшего.

"Добавили еще и фото и видео. Смотрите и запоминайте, как не нужно делать на дороге. Также фотовидеоматериалы помогут определить, где именно было нарушение", – говорится в сообщении.

Также напоминается: оплатить штраф можно в самой Дії. Сделать это можно по реквизитам:

карты;

ApplePay или GooglePay.

В то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность, однако она существенная. Так, по законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю светит:

штраф в 17 тыс. грн;

лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность.

В частности, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами на 10 лет;

конфискация транспорта, имеющегося в частной собственности нарушителя.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, а также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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