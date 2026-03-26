В Украине расширили компенсации за "коммуналку": кому и как будут покрывать расходы

В Украине утвердили механизм компенсации расходов на коммунальные услуги для пунктов эвакуации ВПЛ, который покрывает электроэнергию, воду, тепло и топливо. Выплаты будут осуществляться ежемесячно до 25 числа. Отмечается, что это должно обеспечить стабильную поддержку системы размещения переселенцев.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, государство внедряет системный и прозрачный механизм возмещения расходов для владельцев или арендаторов объектов, где временно находятся эвакуированные украинцы.

Речь идет о сборных пунктах эвакуации, транзитных центрах, промежуточных и приемных пунктах, которые выполняют ключевую роль в процессе перемещения людей из опасных регионов. Новый порядок предусматривает покрытие широкого спектра расходов, связанных с обеспечением базовых условий проживания. В частности, компенсации будут подлежать:

оплата электроэнергии;

водоснабжения;

теплоснабжение;

расходы на сжиженный газ;

твердое и жидкое печное бытовое топливо.

По словам Свириденко, это решение особенно актуально в контексте роста нагрузки на такие объекты, ведь они часто работают в режиме повышенной интенсивности, принимая значительное количество людей за короткий период времени. Одним из ключевых изменений стала цифровизация процесса. Отныне подать заявление на получение компенсации можно онлайн – через портал электронных услуг Пенсионный фонд Украины.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно – до 25 числа. Такой график позволяет обеспечить регулярное возмещение расходов и стабильную работу пунктов эвакуации. Контроль за правильностью начисления и выплаты компенсаций возложен на Национальную социальную сервисную служба Украины и ее территориальные органы.

