В Украине проверят часть пенсионеров: кому банки заблокируют счета

Ощадбанк, какие и другие банки, возобновил проверку пенсий, который выплачивают переселенцам. В результате те, кто не пройдет верификацию, рискуют остаться без выплат.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Ощадбанка. Внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделе Ощадбанка каждые шесть месяцев.

Физическая идентификация происходит в три этапа:

личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту;

предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП .

Если не пройти такую проверку, банк приостановит выплату пенсий. "Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты", – отмечают в банки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что банки блокируют даже пенсионные счета украинцев. Это может произойти из-за долгов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!