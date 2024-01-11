В Украине проведут масштабное повышение пенсий: какой будет прибавка и как ее посчитают каждому

В Украине проведут индексацию пенсий примерно на 13%. Однако повышение получат не все, а размер прибавки будет у всех разных. Индексация проводится по правилам, которые не позволяют при перерасчете учитывать надбавки к пенсиям. О том, как проведут масштабный перерасчет пенсий, читайте в материале OBOZ.UA.

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Индексация составит 13%. Как ее посчитали

В Украине по закону в марте каждого года размер пенсий должны повышать на определенный процент. Этот процент считается как сумма от половины инфляции за предыдущий год и половина от среднего годового роста зарплат за последние 36 месяцев.

И в Минфине, и в Минсоце уже подтвердили: это будет около 13%. Однако точный размер станет известен только в феврале, так как статистика за прошлый год приходит с опозданием в два месяца. Индексация нужна для того, чтобы не давать пенсиям "устареть". Их повышают так, чтобы компенсировать и рост цен, и рост зарплат. Это действенный механизм.

Кому и как повысят пенсии

Украинцы имеют право на надбавки к пенсиям: и за стаж, и за возраст, и за выполнение нормы по стажу при достижении 65 лет. К примеру, пенсионеры старше 75 лет могут получать надбавку к пенсии в размере 456 грн. Допустим, что расчетный размер пенсии составляет 4000 грн. Если пенсионеру больше 75 лет, то размер его выплаты составит 4456 грн.

При индексации будут повышать не полный размер пенсии, а только ту ее часть, которая посчитана по формуле. Так: после повышения пенсии в 4 тыс. грн на 13% ее размер составит 4520 грн. Это меньше той пенсии, которую уже получает пенсионер. Поэтому индексация по формуле его не коснется. Вместо этого, скорее всего, ему введут отдельную доплату (так делали в прошлые годы).

Бюджет Пенсионного фонда в 2024-м составит 322 млрд грн. Этой суммы хватит на индексацию, однако рассчитывать на резкое повышение не стоит. По отметкам Минсоца, в результате нового "осовременивания" пенсии повысят всем, кто вышел на пенсию не ранее трех лет назад.

Кроме индексации и введения балльной системы, детали которых все еще не раскрыты, в Украине также провели повышение прожиточного минимума (чего не было в 2023-м).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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